Une sécurité améliorée

Dans les derniers mois, des vandales ont sévi à de multiples reprises à cet endroit, causant des dégâts matériels importants.

Les travaux qui seront entrepris sous peu prévoient entre autres l'aménagement d'un sentier lumineux. « On refait tout l'éclairage, mais il y a d'autres travaux aussi qui vont être faits en même temps que l'éclairage. On sait qu'on a enlevé plusieurs bâtiments dont on n'avait plus de besoin non plus. Donc, ça va venir certainement améliorer la sécurité du parc », explique le maire de Gatineau, Marc Bureau.

Située au 100, Gamelin, la maison Scott-Fairview a été construite au milieu du 19e siècle. Elle était la résidence secondaire de Sir Richard William Scott, l'un des premiers maires d'Ottawa, qui fut par la suite élu comme député fédéral.

La maison Scott fait partie du domaine Scott-Fairview qui a été cédé en 2000 à l'ancienne Ville de Hull par la Commission de la capitale nationale (CCN).