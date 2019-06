Les célébrations du 142e

Cet anniversaire est placé sous le signe de plusieurs événements marquants:

Le 225e anniversaire du Nouveau-Brunswick;

Le 60e anniversaire de l'entrée de Terre-Neuve dans la confédération;

Le 10e anniversaire du Nunavut;

La tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver.

Stephen Harper fête la démocratie

La cérémonie officielle a eu lieu en présence de la gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, et du premier ministre Stephen Harper.

Mme Jean a présidé la relève de la garde et le carrousel de la Gendarmerie royale du Canada.

Le premier ministre a ensuite prononcé un bref discours. Il y a évoqué, entre autres, « la sagesse de nos ancêtres qui ont bâti ce grand pays », mais aussi « ces hommes et ces femmes qui portent l'uniforme des Forces canadiennes ».

Il y a 142 ans, naissait la démocratie la plus pacifiste, la plus prospère, la plus durable que le monde n'ait jamais connue. Stephen Harper

« Notre pays est composé de citoyens qui viennent de partout dans le monde, mais qui partagent des valeurs communes », a-t-il ajouté pour célébrer la diversité canadienne.

Un mot aussi sur la crise économique: « Ensemble, nous venons de traverser une année difficile. [...] Mais nous faisons mieux que d'autres pays ».

Cela avant de tourner son regard vers Vancouver, qui accueillera les prochains Jeux olympiques d'hiver à la fin de l'année. « Dans huit mois, les yeux du monde entier seront tournés vers le Canada », a-t-il lancé, avant de promettre que le pays les organisera en grand.

L'escadron des Snowbirds est ensuite passé au-dessus de la foule pour l'occasion et plusieurs artistes se sont succédé sur scène. Sarah McLachlan, Marie-Mai, Les Respectables, Marie-Jo Thério, entre autres, ont offert quelques chansons à la foule.

Michaëlle Jean se tourne vers la jeunesse

La gouverneure générale a ensuite pris la parole pour un discours qui a mis l'accent sur la jeunesse. « Ces jeunes que nous reléguons trop souvent dans l'avenir [...] sont en fait notre plus puissant antidote contre l'inaction et l'indifférence. Tous ensemble, saluons nos jeunes », a-t-elle lancé à la foule.

Par nos jeunes, nous allons incarner chez nous et ailleurs ce Canada dont nous rêvons tous. Michaëlle Jean

Puis Gregory Charles a dévoilé l'indicatif musical du Relais de la flamme olympique pour les Jeux olympiques, en compagnie du Collège vocal de Laval.

Quelque 350 000 personnes étaient attendues à Ottawa au cours de la journée, mais la pluie a semblé en décourager quelques-uns. Tôt mercredi matin, ils étaient cependant des milliers à se presser sur la colline du Parlement.

Un défilé auquel participent des athlètes sélectionnés pour les jeux Olympiques de Vancouver a débuté vers 9 h et s'est terminé sur la colline une heure plus tard.

Sarah McLachlan en répétition sur la scène principale de la fête du Canada Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Outre les spectacles musicaux sur la colline Parlementaire, des activités sont organisées au parc Jacques-Cartier et au parc Major's Hill. La soirée a pris fin avec la présentation d'un feu d'artifice au-dessus de la rivière des Outaouais.

Par ailleurs, une dizaine musées de la région ont offert l'accès gratuit à leur établissement, tout comme plusieurs plages, ainsi que des spectacles du Festival de jazz d'Ottawa (détails).

Au Québec

Dans la métropole québécoise, un défilé de la fête du Canada a eu lieu en matinée au centre-ville, à l'intersection des rues Sainte-Catherine et du Fort. Plus de 2000 figurants, 25 chars allégoriques et 5 corps de musique participaient à la parade, qui a pris fin à la place du Canada.

Plusieurs personnes sont parties en rabaskas pour naviguer jusqu'à Trois-Rivières, qui fête cette année son 375e anniversaire de fondation.

Le site du Vieux-Port a été le théâtre d'une foire alimentaire, d'une compétition de wakeboard, d'une grande danse en ligne et d'une cérémonie d'assermentation de nouveaux citoyens, présidée par le lieutenant-gouverneur du Québec, Pierre Duchesne.

En soirée, Anne-Marie Withenshaw a animé un spectacle audiovisuel auquel a notamment participé la chanteuse Lulu Hugues.

Le centre de la nature de Laval proposait quant à lui des activités à saveur familiale dès midi: canot, ballades en charrette, promenades en train et escalade, notamment. En soirée, Sylvain Cossette a offert un spectacle.

À Québec, une cérémonie de levée du drapeau a marqué le coup à midi. Le partage du gâteau de la fête du Canada a ensuite eu lieu sur la terrasse Dufferin. En soirée, un feu d'artifice a suivi les spectacles de Finger Eleven, de Jonathan Roy, des Pistolets Roses et de Longue Distance.

Vingt-neuf villes du Québec ont aussi profité du 1er juillet pour rendre hommage à l'un de leur « citoyen émérite ». À titre d'exemple, Saguenay a décoré Pierre Lavoie, qui amasse des fonds de manière soutenue pour la recherche sur les « maladies orphelines » et pour faire bouger les jeunes.

À Toronto et à Windsor

Le spectacle pyrotechnique qui se déroule habituellement sur les plages de l'est de la Ville Reine a été annulé en raison de la grève des employés municipaux. La Ville invitait plutôt les résidents à participer aux festivités organisées par le fédéral et le provincial, qui incluent notamment des feux d'artifice à l'Ontario Place.

À Windsor, le traditionnel défilé de la fête du Canada a eu lieu malgré la grève des travailleurs municipaux qui dure depuis 11 semaines.

En Afghanistan aussi

À Kandahar, les soldats canadiens ont souligné à leur façon la fête du Canada.

Les membres du régiment du Lord Strathcona's Horses, par exemple, ont décoré leurs chars de symboles en forme de feuilles d'érable, qui contrastaient avec les couleurs ternes du camouflage militaire.

Le soldat James Cavalier Lajoie, de Calgary, arborait une cravate rouge vif avec des motifs blancs en forme de feuille d'érable. « Nous avons reçu un tas de bonnes choses de la maison, si bien que nous pouvons célébrer et garder le moral », a-t-il lancé.

Terre-Neuve se souvient

À Terre-Neuve, le 1er juillet marque aussi l'anniversaire de la bataille de la Somme, lors de la Première Guerre mondiale, en France, où quelque 820 soldats ont perdu la vie.

Plusieurs cérémonies sont organisées, en France et à Terre-Neuve, pour souligner le 93e anniversaire de cette bataille qui a eu lieu le 1er juillet 1916.

Un monument est en construction dans un parc de Saint-Jean à Terre-Neuve - une réplique de celui qui a été érigé à Beaumont-Hamel.

Voeux politiques

Le ministre Christian Paradis

La fête du Canada constitue aussi l'occasion pour la classe politique d'adresser ses voeux à la population.

À l'instar du premier ministre, le chef libéral, Michael Ignatieff, a adressé ses voeux à la population. Il a vanté le bilinguisme et l'ouverture du pays à « un grand nombre de cultures, de croyances et de traditions religieuses ». Autant de caractéristiques qui font que les Canadiens forment « un grand peuple dans un grand pays, fort et libre d'un océan à l'autre », estime-t-il.

Pendant que nous célébrons avec nos voisins et amis le succès de notre pays, nous imaginons aussi un avenir plus uni, plus généreux et plus prospère pour tous. Michael Ignatieff

Quant au chef néodémocrate, Jack Layton, il souhaite une bonne fête du Canada tant à ceux qui célèbrent ce jour « de longue date » que ceux pour qui ce sera la première fois - un message destiné aux nouveaux immigrants.

Ce jour constitue, selon lui, une occasion de réfléchir aux valeurs canadiennes, notamment « la tolérance, la diversité et la justice sociale ».

Aucun message ne figure pour l'instant sur le site Internet du Bloc québécois.