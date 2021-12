L’Ontario rejette les offres de 3 entreprises qui voulaient construire des réacteurs nucléaires

Prenez note que cet article publié en 2009 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le gouvernement de l'Ontario rejette les soumissions des trois entreprises qui voulaient construire deux réacteurs nucléaires à la centrale de Darlington, à l'est de Toronto.

Énergie atomique du Canada (EACL), la française Areva et l'américaine Westinghouse avaient répondu à l'appel d'offres du gouvernement de l'Ontario. Seule la proposition d'Énergie atomique du Canada répondait aux critères de l'Ontario, mais les coûts trop élevés et l'incertitude quant à l'avenir de la société d'État ont mené la province à prendre cette décision.

Le ministre de l'Énergie et de l'Infrastructure de l'Ontario George Smitherman indique que le gouvernement fédéral doit s'engager plus clairement au sujet du financement d'Énergie atomique du Canada. Le gouvernement Harper a annoncé au début du mois son intention de privatiser la division réacteurs CANDU d'EACL.

Le critique du dossier de l'énergie pour le NPD, Peter Tabuns, conclut que les propos du ministre Smitherman sont en fait une demande voilée au fédéral pour qu'il subventionne massivement EACL afin que l'agence diminue son prix.

George Smitherman n'a pas précisé quand un deuxième appel d'offres serait émis, mais une source proche du ministre prédit que les libéraux voudront attendre après les élections de 2011.

Réactions

Le président de l'Organisation des industries du CANDU, Neil Alexander, n'en revient pas de la décision du gouvernement ontarien. Il souligne que l'offre d'Énergie atomique du Canada répond à tous les critères de l'Ontario, sauf pour les coûts. Il demande pourquoi la province n'a pas conclu une entente et négocié plus tard les risques et les coûts. Selon lui, les choses se déroulent habituellement de cette manière.

De son côté, le porte-parole de Greenpeace Shawn-Patrick Stensil estime que le gouvernement de l'Ontario commence à comprendre que le coût du nucléaire est élevé. Il mentionne que l'Ontario n'a pas besoin de nouveaux réacteurs nucléaires puisque la demande d'électricité n'augmente pas.

La construction de deux nouveaux réacteurs s'inscrit dans la stratégie énergétique de la province pour remplacer les très polluantes centrales au charbon, dont la fermeture est prévue d'ici 2014.