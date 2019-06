Les acteurs de la crise

Ali Khamenei, guide suprême





L'ayatollah Khamenei avec en arrière plan une photo de l'ayatollah Khomeny qui a présidé la révolution islamique en 1979. Photo : La Presse canadienne / AP Photo/Hayat News Agency, Meisam Hosseini

Âgé de 70 ans, il a été désigné comme guide le 4 juin 1989, après la mort de l'ayatollah Khomeiny, le fondateur de la République islamique d'Iran.

Avant d'accéder à ce poste, M. Khamenei a été élu à deux reprises président de la république (1981 et 1985).



Représentant de l'aile conservatrice du personnel politique iranien, M. Khamenei a opposé son veto à plusieurs initiatives de l'ancien président réformateur Mohamed Khatami.

Mahmoud Ahmadinedjad, président de la République





Photo du président Mahmoud Ahmadinejad fournie par les autorités iraniennes. Photo : La Presse canadienne / Fars News Agency

Ingénieur de formation, l'actuel président iranien a été le maire de Téhéran de 2003 à 2005.



Qualifié de populiste, M. Ahmadinedjad est controversé pour ses nombreuses déclarations, mais aussi pour son action durant son premier mandat.

Il lui est notamment reproché de ne pas avoir été à la hauteur dans le domaine de l'économie, malgré les prix élevés du pétrole.

Mir Hossein Mousavi, candidat du courant réformateur





Mir Hossein Moussavi (archives) Photo : AFP / Behrouz Mehri

Loin d'être un néophyte, il fait partie du sérail de la révolution iranienne depuis le tout début. Il a été premier ministre du président Ali Khamenei durant huit ans (1981-1989).



Architecte de formation et peintre à ses heures, il est président de l'Académie iranienne des arts, mais aussi membre du Conseil de discernement, institution clé du système politique iranien.







Mehdi Karroubi, autre candidat défait à la présidentielle de 2009





Mehdi Karroubi Photo : AFP

Ce religieux reconnu a été président du Parlement à deux reprises (1989-1992 et 2000-2004) et candidat malheureux en 2004.

À la suite de sa défaite, M. Karroubi a été très critique envers le guide suprême dans une lettre publiée dans la presse, ce qui lui a valu une assignation à résidence. Il a démissionné de toutes les fonctions officielles qu'il occupait.

Ali Larijani, président du Parlement





Ali Larijani Photo : AFP / Philippe Desmazes

Ce proche du guide suprême a été le négociateur avec les pays occidentaux dans le dossier du nucléaire iranien en tant que secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, poste duquel il démissionne en 2007.

Il a occupé le poste de ministre de la Culture sous la présidence de Hachemi Rafsandjani. Classé parmi les conservateurs du régime, M. Larijani est néanmoins un adversaire de l'actuel président. Il attendrait son tour pour accéder à la présidence.

Mohamed Khatami





L'ancien président Mohamed Khatami Photo : AFP / Atta Kenari

Le plus médiatisé des réformateurs. Né en 1943, ce religieux a fait ses études de théologie dans la ville sainte de Qom. Il est aussi parmi les pionniers de la révolution de l'imam Khomeiny.

Il a été élu à deux reprises président de la république. Auparavant, il avait été ministre de la Culture, poste duquel il a démissionné, car jugé trop tolérant.









Hossein Ali Montazeri





Hossein Ali Montazeri Photo : AFP / Behrouz Mehri

Avant sa mort dans son sommeil le 20 décembre 2009, il était un des plus hauts dignitaires religieux du pays. Dissident depuis de nombreuses années, à l'écart des cercles officiels, il demeurait toutefois une voix écoutée et respectée. C'était le religieux le plus ouvertement critique du système iranien.



Il était considéré comme le successeur de l'imam Khomeiny, mais il a été écarté par ce dernier avant sa mort pour avoir critiqué la répression du régime. Il a ouvertement soutenu la contestation contre les résultats des élections présidentielles.





Ali Akbar Hachemi Rafsandjani





Ali Akbar Hachemi Rafsandjani Photo : Behrouz Mehri

Ali Akbar Hachemi Rafsandjani est un personnage clé du régime iranien depuis l'instauration de la République islamique. Il a été président du Parlement, président de la République et commandant en chef des forces armées. Il est actuellement président de l'Assemblée des experts, organe qui désigne et démet le guide suprême.