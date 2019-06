Les candidats et la politique étrangère

Le développement de l'industrie nucléaire iranienne fait consensus parmi les quatre candidats à la présidentielle. L'Iran, affirment-ils unanimement, a parfaitement le droit de développer la filière du nucléaire civil et la communauté internationale ne peut l'empêcher de le faire. La maîtrise de la technologie nucléaire constitue une source de fierté nationale et personne n'oserait y mettre un frein, et encore moins sous la pression des Occidentaux. Des différences apparaissent toutefois dans la manière d'aborder cette question.

M. Ahmadinejad a ainsi récemment soutenu que les Iraniens « ne discuteront pas du dossier nucléaire en dehors de l'AIEA », l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'organisme onusien chargé d'inspecter les installations nucléaires du pays de manière à s'assurer qu'elles ne serviront qu'à des fins pacifiques. Dans le passé l'AIEA a critiqué l'Iran pour avoir caché son programme d'enrichissement d'uranium. Dans son dernier rapport, elle conclut toutefois qu'elle n'a pas de preuve formelle que le programme iranien est destiné à des fins militaires.

M. Ahmadinejad refuse ainsi de discuter avec le groupe 5 + 1 (États-Unis, France, Chine, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne), qui tente de convaincre l'Iran d'arrêter ses activités d'enrichissement d'uranium. Toute discussion en dehors de l'AIEA, affirme-t-il, porterait « exclusivement sur la participation à la gestion des affaires du monde ».

Le président Ahmadinejad, lors d'une visite à la centrale nucléaire d'Ispahan. Photo : AFP / Atta Kenare

Le candidat Mir Hossein Mousavi, par contre, se dit prêt à des pourparlers avec ce groupe, mais prévient que l'Iran ne renoncera pas à ses activités nucléaires. « Nous ne renoncerons pas à la technologie. Ce qui sera négocié est la façon dont il faut procéder pour garantir que notre programme nucléaire ne sera pas transformé en un programme militaire », a-t-il affirmé.

Les craintes que l'Iran développe un programme nucléaire militaire ont entraîné jusqu'ici trois rondes de sanctions économiques contre la République islamique. Sous l'impulsion de l'administration Bush, les États-Unis ont également adopté d'autres sanctions contre l'Iran, qui demeurent en vigueur malgré l'arrivée du président Obama. Ces sanctions nuisent aux investissements étrangers.

Mohsen Rezai soutient pour sa part que la voie suivie par Mahmoud Ahmadinejad dans le dossier nucléaire « mène à un précipice » et que son « langage » est aventureux. Il se fait toutefois avare de détails sur ce qu'il préconiserait.

Mehdi Karoubi se fait quant à lui discret sur cette question, qui, dit-il, relève de la compétence du guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Il réitère tout de même que le programme nucléaire iranien « ne sera pas arrêté ».

Relations avec Israël

Si le dossier nucléaire fait l'objet de dissensions sur la forme plutôt que sur le fond, il en va autrement pour la question des virulentes diatribes anti-israéliennes proférées par le président Ahmadinejad au cours de son mandat. Les candidats déplorent unanimement ses déclarations.

Manifestation anti-américaine et anti-israélienne à Téhéran, en septembre 2008. Photo : AFP / Atta Kenare

Le président Ahmadinejad est ouvertement hostile à l'endroit de l'État hébreu. Au fil des années, il a soutenu que l'Holocauste est un « mythe » et que « le régime qui occupe Jérusalem doit disparaître de la page du temps ». Lors de la dernière conférence de l'ONU sur le racisme, en avril 2009, il a réitéré que « l'idéologie et le régime sioniste sont les porte-drapeaux du racisme », dans un discours au cours duquel plusieurs délégués européens ont claqué la porte en guise de protestation.

Ce genre de discours n'est pas inédit en Iran, où les prières du vendredi se terminent traditionnellement par les slogans « Mort à Israël » et « Mort aux États-Unis ». L'Iran prend fait et cause pour les Palestiniens et soutient les groupes armés en lutte contre Israël, qu'il s'agisse du Hamas palestinien ou du Hezbollah libanais, et il est un allié de la Syrie, toujours en guerre contre Tel-Aviv.

Mehdi Karoubi ne prise pas que le président ait assimilé l'Holocauste à un mythe. « Le président a parlé de cette histoire, cela a eu un coût énorme pour le pays et je ne comprends pas ce que cela nous a apporté », a-t-il dit. Ahmadinejad, soutient-il, « a rendu le plus grand service à Israël en évoquant l'Holocauste, car maintenant le monde s'est levé pour soutenir Israël. »

Mohsen Rezai y est pour sa part allé de déclarations sibyllines. Il a jugé que ces affirmations du président Ahmadinejad constituaient une « question historique qui ne devrait pas être utilisée en politique ». Il a toutefois déclaré qu'un éventuel gouvernement qu'il dirigerait peut stopper Israël « pour toujours avec une seule frappe ».

Mir Hossein Mousavi a pour sa part affirmé, de manière générale, que « l'extrémisme nous a infligé de gros dégâts. Nous devons travailler pour gagner la confiance à l'échelle internationale ».