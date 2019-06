Le président des Communes démissionne

Ancien ouvrier métallurgiste devenu député travailliste de Glasgow, M. Martin se voyait accusé d'avoir cautionné un système complaisant de remboursement de frais aux députés.

La porte-parole de M. Martin a fait savoir que celui-ci démissionnerait aussi de son poste de député de la circonscription de Glasgow nord-est. Cette démission entraînerait une élection législative partielle dans ce fief travailliste, qui devrait avoir lieu le 22 juin.

Les députés épargnés par cette affaire, qui a eu un grand impact dans l'opinion publique britannique, avaient présenté une motion de défiance contre Michael Martin. Ses opposants lui reprochaient d'avoir failli à réformer le système des notes de frais, avant de tenter de bloquer la publication de demandes de remboursement des parlementaires.

De par ses fonctions, le président de la Chambre des communes dirige les débats parlementaires, mais il est également chargé du fonctionnement général des Communes, dont le défraiement des élus.

Le dernier président de la Chambre des communes contraint de quitter son poste était John Trevor, il y a plus de 300 ans. En 1695, il avait été accusé d'avoir touché des pots-de-vin.

Brown veut mettre de l'ordre

Lors d'une conférence de presse mensuelle convoquée à la dernière minute, le premier ministre Gordon Brown a annoncé une prochaine réforme du fonctionnement de la Chambre des communes, qui ne doit plus être gérée « comme un club de gentlemen ».

Westminster [le palais qui héberge le Parlement britannique] ne peut plus fonctionner comme un club de gentlemen, dont les membres fixent les règles et les appliquent eux-mêmes. Gordon Brown

M. Brown a laissé entendre qu'un mécanisme externe de contrôle des comptes de la chambre basse sera introduit. « Je crois que la pierre angulaire de toute réforme doit être un passage de l'autorégulation à une régulation externe indépendante », a-t-il expliqué.

Mesures temporaires

Avant de démissionner, Michael Martin a annoncé les premières mesures d'urgence, qui consistent notamment à restreindre les défraiements des députés, et ce, en attendant la réforme de tout le système.

Ainsi, les membres des Communes ne pourront plus réclamer le remboursement de meubles ou d'équipement pour leur résidence secondaire, ni pour des frais de jardinage ou de nettoyage.

Les remboursements d'intérêts de prêts pour l'achat d'une résidence secondaire seront limités à 1250 livres par mois (environ 2237 $).

Les remboursements seront refusés s'il y a le moindre doute sur leur caractère raisonnable. Histoire d'imposer la transparence dans les dépenses, les détails des notes des défraiements seront publiés sur Internet tous les trois mois.

De l'entretien d'une piscine à de la nourriture pour chiens

Westminster est ébranlé par ce scandale depuis plusieurs jours. Ce n'est pas tant les sommes des dépenses remboursées qui choquent que l'utilisation triviale de l'argent des contribuables. Ainsi, les défraiements vont de l'entretien d'une piscine à l'aménagement paysager ou encore de la nourriture pour chiens.

Les élus se défendent en disant qu'ils ont respecté les règles parlementaires. Toutefois, la population les accuse d'avoir exploité le système au maximum.

Ces révélations surviennent alors que les Britanniques seront appelés aux urnes dans quelques semaines, pour renouveler leur Parlement ainsi que pour les élections européennes. Les travaillistes du premier ministre Brown traînent dans les sondages, derrière les conservateurs de David Cameron.

On assiste donc, depuis le début de cette affaire, aux excuses publiques d'élus, accompagnées de promesses de rembourser les sommes. L'unanimité semble également se dégager sur le fait que le système doit être réformé le plus vite possible.