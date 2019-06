Toutes les nouvelles du soccer au Québec

C'est lors du week-end des 4 et 5 septembre derniers, sur les terrains du Centre sportif Bois-de-Boulogne de Laval, que ce sont déroulées les finales de la Coupe du Québec Saputo AAA 2010.

Cette grande fête du ballon rond qui célébrera ses 100 ans en 2011 est la plus vieille compétition sportive au Québec et elle est aussi devenue, au fil des ans, l'événement majeur du soccer amateur québécois. Elle ne se limite pas seulement à l'obtention du très prestigieux trophée emblématique par les équipes, mais depuis quelques années, une victoire lors de la grande finale de la Coupe du Québec est aussi synonyme d'un laissez-passer menant directement aux championnats canadiens des clubs. Ceux-ci se dérouleront cette année du 6 au 11 octobre à Moncton (Nouveau-Brunswick) pour les U14, à Vaughan (Ontario) en U16, à Mount Pearl (Terre-Neuve) en U18, alors que les seniors s'affronteront à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

En début de compétition, ce sont cent cinquante-cinq (155) équipes qui étaient inscrites dans les différentes catégories et qui ont bataillé ferme tout au cours des différentes étapes pour obtenir leur place dans le carré d'as du week-end de grandes finales.

Les équipes finalistes provenaient de dix (10) régions du Québec et ce sont les régions Lac St-Louis et Rive-Sud qui venaient en tête de liste avec six (6) représentantes suivies de Québec avec cinq (5).

Les représentants de la région du Lac St-Louis ont su tirer leur épingle du jeu avec trois (3) conquêtes de titres provinciaux dont deux (2) par les jeunes joueurs et joueuses du club Lakeshore en U14-F et U16-M et un troisième par le Lac St-Louis Lakers U18-M. Un moment historique pour les Lakers, le club le plus médaillé de l'histoire de la Coupe du Québec et des championnats canadiens de clubs qui en étaient à une dernière participation en Coupe du Québec compte tenu des nouveaux règlements sur la réforme des compétitions mis de l'avant il y a quelques années par la Fédération de soccer du Québec. Ils ont su boucler la boucle de l'histoire du club avec très grande distinction en méritant les honneurs une dernière fois lors de leur match d'adieu en Coupe du Québec.

Le club de soccer Royal Select Beauport a aussi attiré l'attention des nombreux spectateurs présents en réussissant à qualifier cinq (5) équipes pour les huit (8) finales disputées dimanche et récoltant deux titres, soit un premier en U18-F et le second en senior masculin. Il est à souligner que pour ces deux équipes, il s'agissait d'un deuxième titre consécutif, les filles ayant remporté le titre l'an dernier dans la catégorie U16-F et étaient par la suite montées sur la plus haute marche du podium lors des championnats canadiens de clubs alors que le senior masculin avait aussi battu le Corfinium de St-Léonard en grande finale avant de récolter l'argent lors des championnats canadiens de clubs.

Les autres titres à l'enjeu ont été conquis par les Braves d'Ahuntsic en U14-M, par Monteuil en U16-F et par les Verts de Sherbrooke en Senior féminin.