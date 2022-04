Hearst : un sommet sur le développement durable, la nordicité et l’engagement communautaire qui s'avère inspirant

Le Sommet pour l'avenir de nos enfants de Hearst s'est avéré inspirant pour les participants. L'événement sur le développement durable, la nordicité et l'engagement communautaire a permis aux 130 participants d'apprendre de l'expérience d'autres municipalités, qui sont parvenues à transformer leur économie.

Hearst, dotée d'une économie mono-industrielle basée sur l'industrie forestière traditionnelle, tente de se diriger vers une économie diversifiée et verte.

Le modèle suédois

Luc Bouthillier, professeur en sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval

Parmi les sujets abordés lors du sommet, le modèle suédois de gestion forestière pourrait s'avérer une piste de solution intéressante pour permettre à Hearst de sortir de la crise.

Le professeur en sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval, Luc Bouthillier, mentionne que les Suédois utilisent l'écorce et le bois mort plutôt que les considérer comme des déchets. Ils mettent également l'accent sur le reboisement et développent des produits à valeur ajoutée, comme la construction d'édifices en bois. Résultat: l'industrie suédoise est quatre fois plus productive que celle de l'Ontario.

M. Bouthillier croit que Hearst peut atteindre ce niveau en plaçant le bois au coeur de son quotidien: « Quand on est à Hearst, on vit en forêt et quand on décide d'exclure la forêt de notre projet d'avenir, on est en train de faire une croix sur notre avenir. »

Le conférencier a également prévenu que ce sont aux gens de la communauté d'amorcer les changements et au gouvernement de s'adapter.

Les jeunes

Simon Laflamme, sociologue à l'Université Laurentienne

Deux sociologues ont également présenté les premiers résultats de leur recherche pour mieux comprendre la mobilité des jeunes du Nord de l'Ontario lors du sommet. Simon Laflamme et Pierre Bouchard étudient depuis cinq ans les aspirations de 1700 jeunes du secondaire de petites villes rurales et de plus grandes villes du Nord.

Actuellement à mi-chemin de leur recherche, les chercheurs remarquent des tendances: 50 % des jeunes ont envie de partir et 50 % ont envie de rester: « Maintenant, ces chiffres-là changent, ce n'est pas parce que vous avez envie de rester une année que vous allez avoir envie de rester l'autre année », indique Simon Laflamme.

Le rêve de l'ailleurs diffère aussi selon la taille des communautés et le niveau de scolarité. Ainsi, 80 % des élèves du Nord de l'Ontario qui arrêtent leurs études après le secondaire restent dans la région.

D'après les chercheurs, plus les jeunes des petites communautés du Nord vieillissent et moins ils sont attirés par les grandes villes comme Ottawa ou Toronto.

Bilan positif

Stéphane Lapointe, un des organisateur du Sommet pour l'avenir de nos enfants de Hearst

Un des organisateurs du sommet, Stéphane Lapointe, dresse un bilan positif de l'événement: « Le message, c'est que la communauté est prête à agir, il y a des opportunités, il y a des exemples concrets. »

L'expert en développement durable David Chernushenko insiste sur l'existence de solutions: « Il y a des gens qui créent des entreprises, qui engagent des gens, qui les payent bien. On entend trop peu ces histoires. » M. Chernushenko croit toutefois que la communauté de 6000 habitants devra se transformer: l'industrie forestière traditionnelle est bien ancrée dans toutes les sphères de l'économie locale.

Les participants au Sommet ont cependant pu constater que même les technologies déjà existantes pourraient être utilisées autrement.

L'événement est un succès, si on se fie à l'enthousiasme des participants. Déjà, ils se sont engagés à démarrer un projet de compostage communautaire dès cet été.

Le Sommet pour l'avenir de nos enfants était écoresponsable. Les émissions de gaz à effet de serre produits par l'événement seront neutralisées en plantant des arbres.