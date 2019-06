La clef, c'est la résidence

Le doctorat en médecine, le fameux M.D. qui ouvre la porte au prestigieux titre de docteur, n'est en fait qu'une formation de base, théorique et pratique, qui permet à son titulaire de poser, sous supervision d'un professeur en médecine, des actes médicaux afin de compléter sa formation.

Le médecin étranger qui vient de se faire reconnaître son M.D. par le Collège des médecins doit donc, s'il veut obtenir un permis d'exercice sans restriction et travailler au Québec, faire reconnaître par le Collège des médecins sa formation postdoctorale.



Faire ou refaire une résidence

D'emblée, si le candidat n'a pas fait dans son pays d'origine sa résidence, il doit déposer une demande d'admission dans l'une ou l'autre des quatre facultés de médecine de la province.

Si sa candidature est retenue, il suit le même cursus qu'un étudiant québécois et reçoit une formation complète en médecine familiale ou dans la spécialité de son choix.

On pourrait penser que la reprise de la résidence pour un médecin étranger qui a pratiqué pendant des années, dans son pays d'origine, n'est qu'une formalité. D'après les responsables de la formation médicale au Québec et au Canada, ce ne serait pourtant pas le cas.

En effet, une étude récente commandée par la Conférence des doyens montre que les facultés de médecine doivent fournir jusqu'à 40 % de ressources pédagogiques supplémentaires pour permettre aux candidats provenant de l'extérieur du Canada et des États-Unis de réussir leur résidence.

Le Dr Réjean Hébert, de la Conférence des doyens de facultés de médecine du Québec, confirme cette statistique. « Malgré [les mesures pour améliorer l'intégration des médecins étrangers en résidence], ceux qu'on admet présentent beaucoup plus de difficultés que les diplômés canadiens. Ils présentent plus de reprises de stage et ils ont un taux d'échec supérieur », affirme-t-il.

Le Dr Réjean Hébert

Même son de cloche à l'Université de Montréal, où la Dre Authier confirme que « les médecins étrangers nécessitent un encadrement plus grand que nos externes québécois [c'est-à-dire les titulaires québécois d'un M.D.] ». Selon elle, il serait donc préférable de laisser des postes de résidence non pourvus que de les confier à des gens qui, en apparence, n'ont pas les compétences pour suivre le rythme.

« Il y a des gens qui n'ont pas pratiqué la médecine depuis un certain nombre d'années parce qu'il y a eu un délai entre leur immigration et le moment où ils ont terminé leur pratique médicale ou leur formation médicale dans d'autres pays. La pratique médicale n'est pas comme la bicyclette, c'est quelque chose qu'on perd avec le temps », expliquait pour sa part le Dr Hébert, sur les ondes de Radio-Canada.

L'examen de français Depuis décembre 2010, le test de connaissance du français de l'Office québécois de la langue française (OQLF) n'est plus requis par le Collège des médecins du Québec pour la reconnaissance d'un diplôme. Des critères d'exemption ont été établis par la Charte de la langue française de telle sorte que tous les candidats qui ont effectué plus de trois années d'études postsecondaires en français sont exemptés de l'examen de l'OQLF.

Se faire reconnaître sa résidence

Si le candidat qui pratiquait la médecine dans son pays et qui y a déjà fait des études postdoctorales veut éviter de recommencer une longue et pénible résidence, il doit faire une demande de reconnaissance d'équivalence auprès du Collège.

Le Collège étudie alors la demande du candidat et lui impose un stage d'évaluation de trois mois dans un centre hospitalier de la province.

Au terme de ce stage, si la pertinence de la résidence antérieure du candidat n'est pas démontrée, le médecin étranger doit demander à être admis dans une faculté de médecine québécoise pour reprendre sa résidence.

Si, toutefois, le Collège estime que la formation postdoctorale du candidat est au moins égale, voire supérieure, à celle requise au Québec, ce dernier doit tout de même effectuer un stage de classement de 12 mois pour déterminer si quelques années de résidence sont nécessaires, ou si le candidat peut d'emblée se présenter à l'examen final en médecine familiale ou en spécialité.

Le médecin étranger qui franchit avec succès ces étapes et qui réussit son examen final obtient son permis d'exercice et peut pratiquer, sans aucune restriction, la médecine au Québec.

La troisième voie : le permis restrictif

Le permis restrictif s'applique essentiellement aux médecins étrangers dont les compétences sont reconnues et qui ne désirent pas reprendre, en tout ou en partie, leurs études postdoctorales.

Un permis restrictif donne ainsi la possibilité au médecin de travailler, mais dans un établissement précis. Il y a aussi des balises très sévères qui précisent les actes professionnels que pourra réaliser le médecin qui travaille avec un tel permis.

La plupart des permis restrictifs au Québec sont accordés à des médecins étrangers qui viennent travailler dans un centre universitaire québécois pendant quelques mois, dans le cadre d'un projet de recherche.

Il faut aussi comprendre que les permis restrictifs sont d'abord et avant tout décernés pour combler rapidement des besoins très précis, besoins qui sont déterminés par une organisation gouvernementale chargée de déterminer les quotas de recrutement, Recrutement Santé Québec.

Prenons le cas d'un chirurgien général algérien qui voudrait obtenir un permis restrictif pour travailler au Québec. Il doit dans un premier temps s'assurer que son diplôme est reconnu par le Collège des médecins.

Ensuite, il doit contacter Recrutement Santé Québec, qui lui dira si, actuellement, il y a un besoin non comblé au Québec pour un chirurgien général.

Recrutement Santé Québec met ensuite le médecin étranger en contact avec l'établissement qui a un besoin pressant de chirurgien pour démarrer un processus de parrainage.

Le chirurgien aura à passer avec succès un test de connaissance du français, sous la responsabilité de l'Office québécois de la langue française, et réussir un examen d'évaluation des compétences médicales.

Une fois toutes ces étapes franchies, le Collège des médecins va demander à ce chirurgien algérien de prendre part à un stage d'évaluation de trois mois dans un autre établissement de santé. Le Collège exige que le stage se déroule dans un autre centre hospitalier que celui qui parraine le médecin, pour éviter qu'un hôpital en manque de main-d'oeuvre ne soit tenté d'abaisser ses critères d'évaluation.

Au cours de ce stage, on exigera du médecin qu'il soit au moins au même niveau de compétence qu'un étudiant québécois en dernière année de résidence.

Si le processus se déroule bien, un permis restrictif est finalement émis pour une période de 12 mois, renouvelable tant que Recrutement Santé Québec estime qu'un besoin existe.

Du permis restrictif au permis régulier

En juin 2008, le Québec a adopté une nouvelle règle qui permet à un médecin étranger travaillant au Québec avec un permis restrictif d'obtenir automatiquement un permis régulier, après cinq ans de pratique contrôlée en milieu clinique. Il n'a alors plus besoin de passer les examens de fin de résidence.

Dr Yves Lamontagne, président-directeur général du Collège des médecins

« À l'université, ça prend cinq ans de stages, alors ces médecins étrangers ont le droit de recevoir un permis de travail après cinq ans de bons et loyaux services au Québec », expliquait Yves Lamontagne, en juin 2008.

Cette nouvelle mesure a été vivement dénoncée par les médecins résidents québécois, qui s'estiment victimes de discrimination puisqu'eux doivent toujours réussir des examens ardus au terme de leurs années de résidence.

La Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ) suggère d'ailleurs à Québec d'abolir ces examens par souci de cohérence. La FMRQ rappelle aussi que ces examens de fin de résidence n'existent qu'au Canada et dans un nombre très limité de pays, notamment la Nouvelle-Zélande et l'Australie.