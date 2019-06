Le défi de l'intégration

Un grand nombre d'acteurs interviennent dans le processus, du ministère de l'Immigration au Collège des médecins, en passant par les facultés de médecine et le ministère de la Santé.

Voici donc ce qui attend le médecin étranger diplômé hors du Canada et des États-Unis (DHCEU).

Des variantes régionales

Tout d'abord, le candidat DHCEU doit obligatoirement avoir été diplômé, dans son pays d'origine, d'une faculté de médecine inscrite dans le Répertoire mondial des facultés de médecine de l'Organisation mondiale de la santé.

Grâce à la liste de l'OMS, les examinateurs du Collège des médecins éliminent d'emblée toute une panoplie d'universités produisant des diplômes de médecine douteux.

Les évaluateurs québécois se butent dès lors à leurs premières difficultés, puisque la formation médicale, même entre les grandes facultés de nations industrialisées, diffère grandement d'un endroit à l'autre.

Si le corps humain est identique, les maladies auxquelles il est confronté, les médicaments utilisés pour les combattre et la formation des médecins diffèrent énormément d'une région à l'autre.

« Il y a des gens qui sont formés dans des pays où le profil de maladies est extrêmement différent du nôtre, dans des pays où les populations sont jeunes, où il y a de nombreuses maladies infectieuses alors qu'ici, c'est une population vieille, des problèmes de cancer, de maladies cardiovasculaires... », résume le Dr Réjean Hébert, de la Conférence des doyens de facultés de médecine du Québec.

Un problème qui dépasse les frontières québécoises

Le Dr Colin MacMillan, président de l'Association médicale canadienne, expliquait dans une entrevue à The Gazette, en 2008, que « vérifier la formation est difficile. Les médecins étrangers arrivent avec des formations tellement différentes que parfois, elles ne peuvent être vérifiées ».

Même son de cloche du côté du Collège des médecins de famille du Canada, où le Dr Paul Rainsberry estime que « certaines personnes n'ont pas la compétence pour répondre aux standards canadiens ou ont laissé la pratique depuis trop d'années pour être encore compétentes ».

« On reçoit des candidats en entrevue qui n'ont pas pratiqué depuis dix ans », s'insurgeait d'ailleurs, dans les pages du Devoir, en février 2009, la Dre Louise Authier, directrice du programme de résidence au département de médecine familiale à l'Université de Montréal.

En France, l'Ordre des médecins (OMF) déplore l'imprécision des durées de formation dans certains pays et le flou autour des autorités de validation et d'accréditation des diplômes. L'OMF, qui fait écho aux commentaires de plusieurs acteurs du milieu, estime qu'il ne faut surtout pas « déclencher un nivellement pas le bas ».

Pour obtenir son équivalence de diplôme, le candidat doit fournir au comité d'examination du Collège des médecins du Québec une quinzaine de documents officiels, notamment son diplôme de docteur en médecine, son certificat de naissance et un curriculum vitae complet. Selon le Collège des médecins, certains candidats commencent dès cette étape à éprouver des difficultés.

« Il manque souvent des papiers, et nous sommes obligés de courir après eux. Après un certain nombre de rappels, on arrête. On n'est pas une agence de recrutement. On est là pour vérifier leurs compétences », explique le docteur Yves Lamontagne, directeur général du CMQ lors d'un entretien au Devoir, en janvier 2008.

Toutefois, si le dossier est bien documenté et que le candidat suit les étapes, « à l'intérieur d'un an, le médecin devrait être sur le marché du travail », ajoute le docteur Lamontagne.

Si le dossier reçoit le feu vert du Collège, le candidat sera convié à plusieurs examens obligatoires, dont un examen récapitulatif similaire à celui que passent les futurs médecins québécois qui ont terminé leur externat.

Le diplômé étranger qui a franchi toutes ces étapes avec succès est alors considéré, aux yeux du corps médical, comme ayant une formation équivalente à celle d'un étudiant québécois qui vient tout juste d'obtenir son doctorat en médecine.