Un itinéraire long et compliqué

1ère étape : Le doctorat en médecine

Photo : archives

Après une année préparatoire de médecine, deux années constituées essentiellement d'enseignement en petits groupes et d'immersions cliniques hebdomadaires en milieu hospitalier sont prévues. C'est à cette étape que les futurs médecins apprennent la base théorique de la médecine.

Suivent alors deux autres années à temps plein consacrées aux stages cliniques dans les différentes disciplines de la médecine, l'externat. À ce stade, les étudiants en médecine travaillent presque exclusivement en milieu hospitalier.

L'externat permet à l'étudiant de se familiariser avec le plus grand nombre de facettes de la pratique médicale.

Ces cinq premières années d'études terminées, l'étudiant doit passer un examen récapitulatif préparé par le Collège des médecins du Québec. La réussite à cet examen permet l'octroi du titre de « docteur en médecine », le M.D.

Ce titre n'accorde pourtant pas le droit de travailler sans supervision. Son titulaire ne peut, à ce stade, que postuler à l'un des quelque 60 programmes d'études médicales postdoctorales.







2e étape : La résidence

S'il est choisi au terme d'un processus d'évaluation de sa candidature, sur la base de son dossier scolaire, de ses rapports de stages en externat et d'entrevues, l'étudiant pourra entreprendre la seconde partie des études de médecine : la résidence.

La résidence est une série de stages en milieu hospitalier, dans une spécialité choisie par l'étudiant. S'il a choisi de devenir médecin de famille, il devra effectuer une résidence de deux ans. Une spécialité médicale ou chirurgicale peut durer de cinq à sept ans.

À la fin de la résidence, d'autres examens récapitulatifs sont imposés par le Collège des médecins du Québec et son équivalent canadien, le Collège royal de médecine du Canada. Ceux qui les réussissent obtiennent un permis de pratique et peuvent travailler de façon autonome comme médecin, à la fois au Québec et au Canada.

Ceux qui échouent n'ont d'autre choix que de les reprendre à nouveau, puisqu'il est impossible de pratiquer la médecine au Québec sans avoir franchi cette étape.

De l'année préparatoire à l'obtention du permis de pratique, les études de médecine auront alors duré au moins sept ans pour les omnipraticiens, et au moins 10 à 12 ans pour les médecins spécialistes.

Certains continuent leurs études pendant un an ou deux de plus, pour acquérir une surspécialité. Appelée fellowship dans le milieu, elle permet aux médecins de travailler dans un hôpital universitaire, comme le CHUM, et de consacrer une partie de leur pratique à l'enseignement et à la recherche.