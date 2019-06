Un mystère

La femme de 53 ans a été trouvée sans vie, vendredi après-midi, dans un des entiers du parc, non loin du campus de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle fréquentait régulièrement le parc Pacific Spirit où elle faisait son jogging.

Wendy Ladner Beaudry, qui faisait du sport amateur de haut niveau, était la soeur de l'ancien conseiller municipal et candidat défait à la mairie de Vancouver, Peter Ladner, et la conjointe Michel Beaudry, auteur et chroniqueur à l'hebdomadaire Pique de Whistler.

Le mystère entourant le meurtre de Wendy Ladner Beaudry plane toujours. Plus de 75 enquêteurs travaillent sans relâche pour tenter d'élucider le crime. Les policiers refusent de confirmer s'il s'agit d'une attaque au hasard. La GRC sollicite la collaboration de toute personne qui pourrait fournir des renseignements sur les allées et venues de Wendy Ladner Beaudry avant l'incident.

La GRC invite les femmes qui s'aventurent dans le parc à la prudence. L'agente Annie Linteau recommande de ne pas s'y aventurer seule et de toujours avoir en sa possession un sifflet ou un téléphone cellulaire.