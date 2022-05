Meagan McGrath tentera d’atteindre les deux pôles

Prenez note que cet article publié en 2009 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Meagan McGrath, une militaire originaire de Sudbury, s'apprête à relever tout un défi. D'ici la fin de l'année, la femme de 31 ans tentera d'atteindre les deux pôles au cours de deux expéditions différentes qui se dérouleront en ski de fond.

Meagan McGrath, qui n'en est pas à ses premiers exploits, franchira le pôle Nord ce mois-ci et le pôle Sud en novembre.

La feuille de route de Meagan McGrath est impressionnante. Elle a déjà escaladé les sept plus hauts sommets de la planète, en plus de s'être classée 24e au Marathon des sables, en 2008, une course à pied de sept jours dans le Sahara.

L'aventurière de 31 ans s'est maintenant mise dans la tête d'atteindre le pôle Sud en solitaire. Cela représenterait une première au Canada.

Afin de se préparer à relever ce défi, Meagan McGrath atteindra d'abord dans quelques jours le pôle Nord géographique en ski. Cette expédition de groupe, qui se déroulera du 9 au 27 avril, débutera en Norvège et l'obligera à skier de 7 à 10 heures par jour sur la banquise.

Le voyage de Meagan McGrath au pôle Sud devrait quant à lui durer environ 45 jours.