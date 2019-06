Vague d'arrestations vendredi

Karbovanec a plaidé coupable, vendredi, à trois chefs d'accusations de meurtre non prémédité et à une accusation de complot pour commettre un meurtre. Ces accusations sont liées aux meurtres de Christopher Mohan, 22 ans de Surrey, Ryan Bartolomeo, 19 ans de Surrey, Michael Lal, 26 ans de Surrey et Corey Lal, 21 ans de Surrey.

Arrestation des complices

En plus de Dennis Karbovanec, le groupe tactique d'intervention de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a aussi procédé à l'arrestation de Matthew Johnston, 24 ans de New Westminster et de Cody Haevischer, 24 ans de Nanaimo.

Le commissaire adjoint de la GRC, Peter German, a indiqué que les deux hommes sont accusés de meurtres au premier degré et de complot.

Le groupe tactique de la GRC a aussi effectué une descente vendredi matin à Abbotsford où il a arrêté Jamie Bacon, 23 ans. Une accusation de meurtre et une autre de complot ont été portées contre ce dernier.

Jamie Bacon et ses frères Jarrod, et Jonathan, sont connus des policiers comme des associés de Karbovanec et comme des membres des Red Scorpions. Ils font l'objet d'une surveillance constante des policiers depuis plusieurs semaines en raison de la vague de fusillades et de meurtres dans la région de Vancouver reliés à une guerre de gangs.

Les Red Scorpions et les UN (United Nation) se disputent le contrôle du marché de la drogue dans la région.

Victimes de la fusillade du 19 octobre 2007

Deux hommes, Edward Schellenberg, 55 ans, d'Abbotsford, et Chris Mohan, 22 ans de Surrey, auraient été victimes d'une erreur. Les deux hommes se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment.

Edward Narong, 22 ans, Corey Lal, 21 ans, Michael Lal, 26 ans et Ryan Bartolomeo, 19 ans, sont les quatre autres individus dont les corps ont été trouvés. Ils étaient tous connus des milieux policiers pour leurs activités criminelles.

Au lendemain de la découverte des corps des victimes, les policiers ont indiqué que ces morts étaient liées à la drogue, aux armes et aux gangs de rue. Six équipes employant 48 enquêteurs travaillent depuis 2007 sur ce dossier.