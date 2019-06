La guerre d'Obama

Soldats américains à Kaboul en Afghanistan Photo : La Presse canadienne / Rafiq Maqbool

La poursuite de cet objectif, a indiqué le président, passe par un renforcement des forces de sécurité afghanes, un effort de reconstruction des institutions civiles, et une meilleure gouvernance de la part du gouvernement. La progression de ces objectifs sera mesurée.

Quelque 4000 soldats américains seront ainsi bientôt déployés afin de former des soldats et des policiers afghans. L'objectif est d'obtenir un effectif de 134 000 soldats et 82 000 policiers d'ici 2011, afin que le pays soit en mesure d'assurer sa sécurité lui-même.

Les États-Unis enverront également un contingent d'ingénieurs, d'avocats, de professeurs et de spécialistes afin de soutenir la société civile.

Les États-Unis comptent aussi offrir au Pakistan une aide de 1,5 milliard de dollars par année, pour les cinq prochaines années, afin de reconstruire des routes, des hôpitaux et des écoles. Le président Obama demande au Congrès américain d'approuver le projet de loi qui autorise le versement de cette aide.

