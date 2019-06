Rebâtir Gaza

Le programme de ce sommet, qui se tient à Charm el-Cheikh, s'annonce chargé: consolider la trêve israélo-palestinienne, alléger les souffrances de la population dans la bande de Gaza, favoriser la réconciliation interpalestinienne et rechercher une solution politique durable.

Parmi les participants figure le Canada, dont le ministre des Affaires étrangères, Lawrence Cannon, est déjà dans la région.

En janvier 2007, le Canada avait promis 300 millions sur cinq ans pour venir en aide aux Palestiniens. Le gouvernement Harper a aussi octroyé une aide financière supplémentaire de 4 millions pour les besoins humanitaires de plus en plus pressants à Gaza.

Prendra part aussi à cette conférence la secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton. Elle devrait confirmer une aide financière de 900 millions de dollars pour contribuer à reconstruire les infrastructures de la bande de Gaza, dévastées par les frappes israéliennes.

L'Arabie saoudite a déjà promis 1 milliard de dollars et l'Union européenne, 556 millions. Les Palestiniens réclament au moins 2,8 milliards.

L'ancien premier ministre britannique Tony Blair assistera à la conférence à titre d'émissaire du Quartette pour le Proche-Orient. Le président français Nicolas Sarkozy sera également au nombre des présents, de même que les délégués de la Russie, la plupart des pays membres de la Ligue arabe et ceux membres de l'Union européenne ainsi que certains pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. Des représentants des Nations unies, du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale sont en outre attendus.

Qui va administrer l'aide?

La gestion de l'argent fourni par les pays donateurs pose déjà problème. Le Hamas se dit prêt à s'occuper de la reconstruction sur le terrain et de la répartition de l'aide financière.

Or, la communauté internationale est inflexible. Les pays donateurs exigent que l'argent soit remis directement à l'Autorité palestinienne.

Forte présence diplomatique dans la région

Tony Blair était en visite dans la bande de Gaza dimanche afin d'écouter les Gazaouis et de relayer, dit-il, « leurs témoignages, leur évaluation des besoins pour la reconstruction, leur ambition de rebâtir un secteur privé et une société civile actifs ».

Le ministre canadien Lawrence Cannon se trouvait lui aussi en Israël, où il a rencontré le dirigeant du Likoud, Benyamin Nétanyahou, et Tzipi Livni, à la tête du parti Kadima.