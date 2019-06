L'élection de la controverse

Trente ans après la Révolution islamique de 1979, les élections présidentielles du 12 juin 2009 s'annonçaient comme le premier jalon sur la route d'une éventuelle réconciliation entre l'Iran et l'Occident. Or, l'annonce de la réélection du président, Mahmoud Ahmadinejad, a provoqué le plus important et le plus long mouvement de contestation populaire du pays. Un mouvement que la communauté internationale suit avec intérêt.