Une « famille Al-Qaïda »

La famille Khadr a reconnu avoir entretenu des liens avec le réseau terroriste Al-Qaïda. Selon les renseignements américains, le père, Ahmed Said Khadr, était un proche associé d'Oussama ben Laden, ce qu'ont admis des membres de la famille. Il aurait joué un rôle dans le financement du réseau. Il a été tué en 2004 lors d'un affrontement entre des combattants du réseau Al-Qaïda et des soldats pakistanais, près de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan.

Abdullah Khadr, l'aîné des garçons, est détenu à Toronto depuis décembre 2005, après avoir été remis au Canada par les autorités pakistanaises. Ottawa le soupçonne d'avoir entretenu des liens étroits avec Al-Qaïda, notamment en vendant des armes à l'organisation terroriste. Washington réclame son extradition.

La soeur d'Omar Khadr, Zaynab, aînée des enfants, a été soupçonnée par les autorités canadiennes d'avoir commis des actes terroristes. Elle a admis que sa famille avait été hébergée dans les installations d'Oussama ben Laden en Afghanistan. Elle a reconnu que celui-ci avait assisté à son mariage, mais ajoutant que « tout le monde était bienvenu ». Bien qu'elle ait fait l'objet d'enquêtes, Zaynab Khadr n'a jamais été accusée de quoi que ce soit au Canada.

Abdurahman Khadr, en 2005 Photo : La Presse canadienne / Aaron Harris

Abdurahman Khadr, autre frère aîné d'Omar, a vécu dans l'entourage d'Oussama ben Laden. Il a participé à des camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan. Tombé aux mains des forces américaines en 2001, il a été emprisonné à Guantanamo. Il a été relâché en juillet 2003, pour être envoyé en Afghanistan, à titre d'agent double de la CIA, selon ses déclarations. Il est rentré au Canada plus tard en 2003. Il tente toujours d'obtenir un passeport canadien, ce qu'Ottawa lui refuse, en dépit d'une décision de la justice. Il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit au Canada.

Karim Khadr, le cadet de la famille, a été blessé au cours de la fusillade qui a coûté la vie à son père. Il est depuis confiné à un fauteuil roulant. Il est rentré au pays en avril 2004, en compagnie de sa mère, Maha Elsamnah, pour recevoir des soins médicaux.