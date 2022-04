Le ministre Gravelle refuse d’inclure le partage des revenus dans la Loi sur les mines

Prenez note que cet article publié en 2009 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le ministre du Nord et des Mines Michael Gravelle refuse d'inclure la principale revendication autochtone dans les modifications à la Loi sur les mines.

La nouvelle Loi sur les mines de l'Ontario ne tiendra pas compte du partage des revenus avec les communautés autochtones.

Le projet de loi, qui doit être déposé dans quelques mois, se concentrera plutôt sur la collaboration entre les compagnies minières et les Premières Nations. Les Autochtones s'offusquent de cette apparente volte-face.

Ils demandent à être consultés avant qu'une compagnie minière s'installe sur leur territoire et souhaitent obtenir une part des revenus d'exploitation.

Mais s'il veut encourager les minières à embaucher et à former des employés autochtones, le ministre du Nord et des Mines Michael Gravelle refuse d'inclure le partage des revenus des mines dans la loi modifiée. Le ministre Gravelle justifie sa position par le fait qu'il souhaite que les entreprises continuent d'investir en Ontario.

Le chef adjoint de l'Union des Indiens de l'Ontario, Glen Harn, rappelle que le partage des revenus est au coeur de la mésentente avec les compagnies minières.

Le chef du NPD, Howard Hampton, croit qu'il est injuste qu'une communauté autochtone vive dans la pauvreté alors que son territoire est exploité par une entreprise.

Le gouvernement McGuinty rétorque qu'il développera une façon de partager les revenus des ressources naturelles avec les Premières Nations. Mais il ajoute que cette initiative sera mise au point ultérieurement par le ministère des Affaires autochtones.