Quand un géant chute

Pour la plupart d'entre nous, le nom de Nortel est associé à cette grande entreprise qui a illustré avec éloquence - et pour son plus grand malheur - le gonflement et l'éclatement de la bulle spéculative des nouvelles technologies de l'information, au tournant du 21e siècle.

Pourtant, refaire le parcours de Nortel, même rapidement, c'est se replonger un siècle plus tôt, alors que la téléphonie en tant que telle n'avait pas encore 20 ans.

En effet, on attribue la fondation, vers 1880, de ce qui va devenir Nortel à Charles Fleetford Sise, père de La Compagnie de Téléphone Bell du Canada.

Une quinzaine d'années plus tard, en 1895 plus précisément, la division de Bell Canada chargée de la fabrication de téléphones, la « Northern Electric and Manufacturing », devient une entreprise indépendante.

Rapidement, la nouvelle entreprise s'associe à son pendant américain, Western Electric, pour mettre en service les premiers véritables réseaux téléphoniques d'Amérique du Nord.

Toutefois, à la fin des années 1950, les autorités de régulations américaines rendent plus difficile l'accès de Northern Electric aux brevets et aux technologies de la Western Electric.

Feu vert à la R&D

Northern Electric va donc, en 1957, mettre sur pied son premier laboratoire indépendant de recherche et développement. On y invente rapidement le commutateur électromécanique qui facilite l'automatisation des appels interurbains, un produit qui devient le premier succès innovant de Northern Electric.

Un an plus tard, en 1958, Northern Electric fabrique le système de transmission micro-onde le plus étendu au monde, le Trans-Canada Skyway.

En 1966, les chercheurs de Northern Electric commencent à étudier sérieusement la possibilité d'utiliser des fibres de verre afin de transporter de l'information, une idée qui pave la voie au développement de la fibre optique.

La révolution du « Digital World »

Tout au long des années 1970, les scientifiques qui travaillent dans les installations de Northern Electric, alors devenues les plus importants laboratoires de recherche et développement indépendants au Canada, oeuvrent à la concrétisation du « Digital World ». Cette initiative vise le développement d'un réseau entièrement numérique pour remplacer les systèmes de commutation électromécaniques analogiques.

Le « Digital World » aboutit en 1976 au lancement, révolutionnaire à l'époque, du DMS, le Digital Multiplexing System. Le DMS permet alors de remplacer les commutateurs électromécaniques qu'avaient mis au point les ingénieurs de Northern Electric quelques décennies plus tôt. La même année, reflétant l'évolution technologique qui vient de s'opérer, Northern Electric devient Northern Telecom.

En 1982, profitant d'une décision des autorités de régulations américaines qui venaient tout juste d'ordonner le démantèlement de Bell System, Northern Telecom prend d'assaut le marché américain en misant sur une avance technologique d'au moins 2 à 3 ans sur la concurrence. En peu de temps, Northern Telecom parvient à contrôler près de 45 % du marché américain.

Le « Fiber World » et le reste du monde...

Au début des années 1980, l'entreprise commence à envisager sérieusement le développement d'une nouvelle technologie destinée au remplacement des câbles de transmission en cuivre, la fibre optique. S'ouvre alors l'initiative « Fiber World ».

Toujours dans les années 1980, Northern Telecom déploie sa technologie à travers le monde, ses commutateurs DMS lui permettant entre autres de réaliser d'importantes percées en Chine, dès 1983. L'année suivante, profitant du fait que le Royaume-Uni soit devenu le premier pays européen à ouvrir à la concurrence étrangère son marché de télécommunications, le groupe prend solidement pied en Europe.

En 1993, alors que Northern Telecom connaît quelques soubresauts boursiers, arrive Jean Monty à la tête de l'entreprise.

La bulle qui se gonfle...

Northern Telecom, qui vient de fêter, en 1995, son centenaire, profite de l'occasion pour changer de nom. L'entreprise s'appellera dorénavant Nortel, un nom choisi pour mieux refléter l'évolution de la simple téléphonie vers la création de réseaux complexes intégrant le réseau Internet.

Cette même année, 1995, restera probablement marquée, pour des millions d'investisseurs, comme le début de la fameuse « bulle spéculative de l'Internet ».

Au cours des cinq années suivantes, soit jusqu'au tout début des années 2000, les spéculateurs semblent perdre toute notion de mesure, injectant des millions dans de petites entreprises innovantes qui tentaient alors de se faire une place dans un secteur des technologies de l'information en ébullition.

En quelques mois, les entreprises du secteur voient leur capitalisation boursière s'envoler, tout le monde voulant profiter de la manne.

Emballés, les dirigeants des entreprises des télécoms se lancent dans de vastes mouvements d'acquisitions et de prise de contrôle à grand renfort de milliards de dollars.

Ainsi, sous la férule de John Roth, qui succède à Jean Monty à la tête de l'entreprise en 1997, Nortel va acquérir, entre autres, de 1997 et 2000 Broadband Networks pour plus d'un demi-milliard de dollars, Bay Networks pour 6,9 milliards de dollars, Clarify pour 2,1 milliards de dollars, Qtera pour 3,25 milliards de dollars et Alteon WebSystems pour 7,8 milliards de dollars.

La bulle qui se dégonfle...

Dès le printemps 2000, il devient rapidement évident que le marché ne pourra longtemps supporter une telle surenchère, qui plus est, alors que le marché des capitaux est littéralement en train de s'assécher.

C'est à ce moment que pour Nortel, les choses vont commencer à dégringoler.

D'ailleurs, pour prendre la mesure de la dégringolade, il faut savoir qu'en septembre 2000, l'action de Nortel valait 124 $ et que la capitalisation boursière de l'entreprise, elle, était évaluée à plus de 398 milliards de dollars. Deux ans plus tard, en août 2002, la même action ne trouvait preneur que pour 0,47 $. La capitalisation de Nortel, au même moment, avait pour sa part fondu jusqu'à un maigre 5 milliards de dollars.

On évalue donc qu'entre 2000 et 2002, les investisseurs, dont un grand nombre de gestionnaires de fonds de pension canadiens, ont perdu près de 400 milliards de dollars dans l'aventure.

Mais entre temps, en octobre 2001, le dirigeant de l'entreprise, John Roth, quitte le navire et cède sa place à Frank Dunn. Quelques mois plus tôt, des investisseurs déçus avaient lancé un premier recours collectif contre l'entreprise.

En mai 2002, la direction annonce qu'elle va devoir supprimer 3500 postes et vendre certains de ses actifs pour avoir accès à des liquidités.

Une comptabilité douteuse

Quelques jours plus tard, en juillet de la même année, Frank Dunn déclare que Nortel renouera avec la rentabilité dès juin 2003.

Un an plus tard au début 2003, les rapports financiers de Nortel commencent à indiquer, comme l'avait prévu Frank Dunn, un retour à la profitabilité.

À la fin 2003, la direction annonce cependant qu'elle devra revoir ses résultats financiers de 2000, ainsi que ceux des deux premiers trimestres de 2003.

Quatre mois plus tard, en avril 2004, le conseil d'administration de Nortel, qui commence à prendre la mesure du scandale comptable qui se profile et qui devra faire face à une enquête officielle des autorités américaines, congédie plusieurs hauts responsables, dont le président Frank Dunn.

En septembre de la même année, 3250 employés de Nortel perdent leur poste lorsque la direction décide de fermer des bureaux à travers le monde.

Il faudra à Nortel près de 18 mois pour tout revoir ses comptes et tourner la page définitivement sur les irrégularités comptables, une période qui a profité à la concurrence et au cours de laquelle le terrain de la multinationale canadienne n'a cessé de rétrécir.

En octobre 2005, l'ancien numéro 2 de Motorola, Mike Zafirovski, devient président-directeur général de Nortel en promettant de remettre l'entreprise sur pied.

En février 2006, Nortel débourse quelque 2,47 milliards de dollars pour mettre fin à deux recours collectifs liés à ses ennuis de comptabilité.

Incapable de reprendre son souffle

Un an plus tard, en février 2007, alors que l'entreprise n'a toujours pas été en mesure de se remettre sur pied, Nortel coupe près de 4000 autres postes et délocalise massivement 1000 postes vers des sites de production moins coûteux à opérer, en Chine et en Inde.

Toujours aux prises avec le scandale de la comptabilité irrégulière, Nortel va devoir payer 35 millions de dollars, en octobre 2007, dans le cadre d'une poursuite intentée par les autorités américaines de régulation boursière.

Cette fois victime du ralentissement économique qui s'est entamé en 2007, Nortel, qui n'a jamais vraiment eu le temps de se remettre de sa chute du début du siècle, annonce, en février 2008, la suppression de 2100 emplois.

À l'automne 2008, une perte monumentale de 3,4 milliards de dollars est rapportée par la direction qui annonce une autre série de mesures restrictives, dont 1300 suppressions d'emplois.

Le 14 janvier 2009, exsangue, Nortel se place sous la protection de la Loi américaine sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Une mesure similaire au Canada est annoncée le jour même par la direction.