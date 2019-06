Une femme, un symbole

Au cours de sa carrière, Mme Aariak a beaucoup milité pour la promotion de l'inuktitut, la langue de la majorité au Nunavut. Environ 85 % de la population du territoire est inuite.

Elle a été notamment, de 1999 à 2004, commissaire aux langues du Nunavut, l'organisme chargé de veiller à ce que le gouvernement territorial assure à la population des services en langue inuite, en français et en anglais. Elle a réintégré ce poste pour une courte période, en décembre 2007.

Un combat dédié à l'inuktitut

Son travail acharné dans ce domaine a été couronné par l'adoption, à l'Assemblée législative du Nunavut, lors de sa dernière session pré-électorale, de la Loi sur la protection de la langue inuite et la Loi sur les langues officielles.

Par ses réalisations, Eva Aariak a surtout démontré que les trois langues officielles du Nunavut pouvaient cohabiter harmonieusement dans le territoire.

Elle a aussi contribué à la traduction de l'interface de Microsoft en inuktitut (syllabique), produit des livres pour enfants dans la langue inuite, et dispensé des cours avancés d'inuktitut à de hauts fonctionnaires du gouvernement.

Expérience diversifiée

La nouvelle première ministre a également à son actif une vaste expérience dans le domaine des communications, des ressources humaines, de l'entreprenariat et de l'éducation.

Elle a oeuvré dans le domaine des relations publiques au sein du Bureau du commissaire provisoire du Nunavut, qui était chargé de mettre en oeuvre l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et de mettre en place un gouvernement dans ce nouveau territoire.

Mme Aariak a été journaliste à la CBC, et elle a agi comme spécialiste des ressources humaines au sein du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

De plus, elle a été active dans le milieu de l'éducation, en tant que membre du conseil scolaire d'Arctic Bay, du conseil scolaire d'Iqaluit et du conseil de hameau de Pond Inlet.

Avant son élection à l'Assemblée législative, Mme Aariak était propriétaire d'un magasin de produits artisanaux et présidente de la Chambre de commerce régionale de Baffin.

Originaire d'Arctic Bay, Eva Aariak réside depuis de nombreuses années à Iqaluit. Elle est mère de quatre enfants, Karliin, Jordan, Shawn et Jari, et grand-mère de Tasiana et Joyce.

Le territoire du Nunavut a été créé en 1999 par la division des Territoires du Nord-Ouest.