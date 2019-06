Un nouveau système inquiétant

La décision de Transports Canada de confier aux compagnies aériennes la tâche de vérifier les risques liés à leur propre sécurité et à celle de leurs passagers soulève de vives inquiétudes.

L'Association des pilotes fédéraux du Canada (APFC) et le Bloc québécois, notamment, dénoncent l'implantation des systèmes de gestion de la sécurité (SGS).

L'implantation des SGS dans le transport aérien est en cours depuis 2005 et doit se poursuivre jusqu'en 2015. Selon les documents officiels de Transports Canada, les SGS constituent une mesure de sécurité supplémentaire, le nombre d'inspecteurs embauchés par l'agence fédérale demeurant inchangé.

Cette dernière affirmation est fausse, affirme toutefois Sharon Clark, du Bureau de la vérificatrice générale du Canada. « Nous avons constaté dans notre rapport qu'il y avait eu, dans les cinq dernières années, une diminution de 8 % du nombre d'inspecteurs. »

Selon Mme Clark, les inspecteurs de Transports Canada vérifient de plus en plus les rapports fournis par les compagnies plutôt que d'enquêter sur le terrain. « Avec la nouvelle approche, les inspecteurs de Transports Canada vont s'assurer que les entreprises ont les contrôles et les systèmes en place pour s'assurer que les pneus d'atterrissage ont une pression adéquate », explique-t-elle en guise d'exemple.

Le porte-parole de l'APFC, Greg Holbrook, soutient toutefois qu'il est dangereux de laisser aux transporteurs la responsabilité de déterminer les risques associés à leurs activités. « Les compagnies déterminent elles-mêmes le niveau de risque acceptable. [...] Nous ne voulons pas qu'un désastre survienne », affirme le représentant des pilotes-inspecteurs embauchés par Transports Canada.

Tous ne sont pas de cet avis. Le président de l'Association des pilotes d'Air Canada, Serge Beaulieu, appuie les SGS qui, dit-il, demandent à chaque employé de relever, sur le champ et sans peur de représailles, les manquements à la sécurité. « Si je vois une situation qui n'est pas adéquate, maintenant, je suis obligé d'en parler et d'aller vérifier si c'est bien sécuritaire. Auparavant, j'aurais écrit un rapport et envoyé ça à notre directeur de la sécurité des vols. Lui aurait géré ça après le fait », explique-t-il.

Le porte-parole du Bloc québécois en matière de transports, Mario Laframboise, s'inquiète également. Son opinion est fondée entre autres sur les résultats observés dans le secteur ferroviaire, où les SGS sont en vigueur depuis 2001. « Dans le rail, on a plus d'accidents qu'on en avait », observe-t-il. « Avec un système de gestion calqué sur le ferroviaire dans l'aérien, ce serait très inquiétant. »

Les rapports d'enquête sur les accidents d'avion survenus au Canada depuis l'implantation des SGS, en 2005, ne sont pas encore disponibles, mais les statistiques le sont et elles inquiètent M. Holbrook. « On observe une augmentation nette du nombre d'accidents », affirme-t-il.

Transports Canada a refusé d'accorder une entrevue à Radio-Canada à ce sujet.

(D'après un reportage de Brigitte Bureau)

