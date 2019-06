Les Québécois doivent s'inspirer de l'élection de Barack Obama aux États-Unis qui témoigne d'un désir de changement, et donner une bonne leçon aux politiciens traditionnels du Québec.

C'est le message qu'avaient lancé les porte-parole de Québec solidaire lors du lancement de leur campagne électorale. Françoise David et Amir Khadir demandaient alors aux électeurs du Québec de voter aussi pour le changement le 8 décembre.

Miser sur le web

En 2007, Québec solidaire n'avait récolté que 3,65 % des suffrages, arrivant ainsi derrière le Parti vert du Québec. La formation de gauche voulait augmenter son score en participant au débat des chefs, mais cela lui a été refusé.

Exclue, la porte-parole principale de Québec solidaire, Françoise David, a participé à l'exercice à sa manière.

La militante gauchiste s'est adressée aux électeurs sur son site Internet à l'heure même du débat des chefs télévisé. Elle a aussi répondu en ligne aux questions posées par Stéphane Bureau et par le public aux trois chefs, puis a commenté leurs prestations.

Mentionnons qu'une pétition sur le site Débatpourtous.net pour réclamer la présence de Mme David au débat a recueilli près de 12 000 signatures.

Québec solidaire se réjouit d'avoir obtenu l'appui d'une brochette de personnalités, telles que Dan Bigras, Richard Desjardins, Laure Waridel, Dany Laferrière, France Castel, Michel Chartrand, Ève Cournoyer et Armand Vaillancourt.

Nous sentons un enthousiasme palpable quand nous faisons du porte-à-porte dans nos circonscriptions. Françoise David

À gauche de l'échiquier

Au sujet des engagements économiques des libéraux et des péquistes, les solidaires s'y sont opposés tout au long de la campagne. « Un plan Tonka pour l'un, un plan lilliputien pour l'autre », selon Françoise David.

Québec solidaire s'est présenté comme le seul parti voulant utiliser le « plein potentiel de l'énergie éolienne et créer des emplois diversifiés pour tous les Québécois et Québécoises, au lieu de vendre le Grand Nord et construire autoroute sur autoroute ».

Les porte-parole ont d'ailleurs misé sur la création d'une société publique chargée du développement de cette filière et la création de coopératives d'énergie éolienne.

Pour réduire les effets de la crise économique, Québec solidaire proposait un plan susceptible de créer 40 000 emplois dans le transport en commun, le logement social, les centres de la petite enfance, les écoles primaires et secondaires ainsi que dans le domaine artistique, entre autres.

Outre des investissements dans l'économie sociale, Québec solidaire prônait la construction de 50 000 logements sociaux, la création de 38 000 nouvelles places en centres de la petite enfance ainsi que l'embauche d'enseignants et de professionnels à l'école pour réduire le nombre d'élèves par classe au primaire et surtout au secondaire.