Libéral et majoritaire

En tout, 5,5 millions de citoyens étaient conviés aux urnes, pour choisir leur candidat dans l'une des 125 circonscriptions de la province.

Ce soir a retenti pour la dernière fois peut-être le fameux « Si la tendance se maintient » de Bernard Derome, qui tire cette année sa révérence à l'animation des soirées électorales à Radio-Canada.

Les chefs ont fait leur devoir

Les chefs ont voté dans leur circonscription respective. Le premier à le faire a été Mario Dumont, à 10 h, dans Rivière-du-Loup, où il se présente pour une cinquième élection. M. Dumont a affirmé qu'en ce jour de vote, le pouvoir est entre les mains des citoyens. Lisez notre article sur la campagne de l'ADQ.

Pauline Marois a fait de même dans Charlevoix, à 10 h 40. Au sortir du bureau de scrutin, Mme Marois a appelé ses concitoyens à exercer à leur tour leur droit de vote. Lisez notre article sur la campagne du Parti québécois.

« L'électeur a la responsabilité de choisir un gouvernement qui le servira au cours des quatre prochaines années. Il faut donc un gouvernement qui va le respecter et jouer franc jeu », a-t-elle souligné, avant de reprendre la route.

Le chef libéral Jean Charest a voté dans sa circonscription de Sherbrooke, peu avant 11 h 30. M. Charest a affirmé avoir fait, à son avis, une belle campagne. Il a rappelé que le choix du prochain gouvernement revêt une grande importance en raison de la situation économique incertaine.

Jean Charest affirme avoir mené une campagne « selon le plan de match » et espère décrocher un troisième mandat, majoritaire cette fois. Notre article sur le Parti libéral du Québec.

Les deux porte-parole de Québec solidaire, Françoise David et Amir Khadir, ont respectivement voté dans Gouin et Mercier, à Montréal, à 11 h.

Retour sur la campagne

Le déclenchement des élections a surpris tous les Québécois, sauf, on s'en doute, Jean Charest et ses stratèges. Mais pour le premier ministre sortant, la double crise économique et financière qui frappe les États-Unis, et menace de s'étendre plus au nord, exigeait cet appel aux urnes précipité.

À la dissolution du Parlement, le 5 novembre dernier, Jean Charest expose ses motifs, qui tiennent finalement en peu de mots, et qu'il reprendra comme un mantra tout au long de la campagne: seul un gouvernement majoritaire peut affronter la tempête qui menace, seuls les libéraux savent s'occuper comme il se doit de l'économie.

Les Québécois savent très bien qu'un gouvernement minoritaire est un gouvernement instable. Les Québécois savent aussi que pendant une tempête, il ne devrait pas y avoir trois paires de mains sur le gouvernail. Je suis profondément convaincu que ça prend de la stabilité politique pour avoir de la prospérité économique. Jean Charest, le 5 novembre

À ce contexte économique, favorable à des élections, s'ajoute un contexte politique tout aussi intéressant pour les libéraux. L'objectif du premier ministre est ici sans conteste de prendre de court ses adversaires: un PQ encore à se remettre de sa dégelée historique de mars 2007, une ADQ estomaquée par la chute brutale de sa popularité après avoir tant brillé.

Seul Jean Charest, après des années à gouverner contre une majorité de l'opinion publique, semble enfin retrouver ses faveurs.

Les deux formations tenteront en vain, dans les jours précédents le déclenchement du scrutin, de contraindre le premier ministre à abandonner ses velléités électorales.

L'Assemblée nationale à sa dissolution À sa dissolution, l'Assemblée nationale était composée de 48 députés du Parti libéral, 39 de l'Action démocratique et 36 du Parti québécois. Il y avait aussi deux sièges vacants.

Une campagne à l'envol tardif

Une fois face à l'inévitable, tant Mario Dumont que Pauline Marois ne tardent pas à accuser Jean Charest d'avoir déclenché des élections sous des prétextes fallacieux: rien, soutiennent-ils, n'empêchait l'Assemblée nationale de fonctionner efficacement, malgré le caractère minoritaire du gouvernement libéral.

Pis: 33 jours de campagnes seront autant de jours perdus à ne pas débattre au Parlement des mesures à prendre face à la crise, ajoutent-ils. Surtout, les Québécois ne veulent pas d'élection.

Le vernis craque. On retrouve le vrai Jean Charest, celui qui fait preuve d'arrogance, qui fait peu de cas de l'opinion des Québécois et des Québécoises. Pauline Marois, le 5 novembre

Face à l'offensive libérale, le PQ mise sur son expérience passée à la tête du Québec pour faire comprendre aux électeurs qu'il saurait tout aussi bien affronter la tempête économique. Pauline Marois a par ailleurs une feuille de route dont elle n'a pas à rougir: elle a été tour à tour ministre de l'Éducation, de la Santé et des Finances sous Lucien Bouchard, puis Bernard Landry.

Ce passé lui jouera néanmoins un mauvais tour, tant ses adversaires que les médias restant un temps braqués sur son rôle et celui de l'ancien gouvernement péquiste de Lucien Bouchard dans les mises à pied de médecins et d'infirmières de 1997.

Le parti de Mario Dumont doit pour sa part se battre contre la désaffection de l'opinion publique à son endroit. Propulsé sur les banquettes de l'opposition officielle en mars 2007, avec 41 députés, déclassant le Parti québécois, l'ADQ prend peu à peu l'apparence d'un colosse aux pieds d'argile. Il va jusqu'à perdre deux députés, qui passent au Parti libéral.

Le chef adéquiste sent d'ailleurs le besoin de se livrer à un mea culpa en cours de campagne, sur les ondes de Radio-Canada.

Comme opposition officielle, je suis conscient que des gens ont été déçus, ils voulaient du changement, et que cela arrive plus vite. Moi, j'en assume pleinement la responsabilité comme chef. Mario Dumont, aux Coulisses du pouvoir

Après un début de campagne où les trois partis égrènent leurs promesses sans que ne s'ensuivent de vrais débats, l'ADQ et le PQ trouvent enfin une faiblesse dans la cuirasse libérale: la Caisse de dépôt et placement.

Les rumeurs véhiculées dans les médias sur sa situation financière, couplées à la mise en congé de maladie du nouveau président de l'institution Richard Guay, donnent lieu à un débat sur l'état de l'épargne des Québécois, dont la caisse est un des principaux gestionnaires. Le débat permet de semer un certain doute, bien relatif, sur la gestion économique de Jean Charest, mais n'ira pas plus loin, la Caisse se refusant à publier ses résultats de façon anticipée.

Le débat télévisé du 25 novembre est aussi une occasion pour les chefs des deux partis d'opposition de croiser le fer avec Jean Charest. Si Pauline Marois et Mario Dumont tirent bien leur épingle du jeu, il faut aussi mentionner l'ingéniosité de Françoise David, co-porte-parole de Québec solidaire, qui, au bénéfice de ses militants, a donné la réplique aux trois chefs sur Internet.

Ottawa éclipse Québec

La crise politique qui éclate fin novembre à Ottawa donne par la suite un caractère quelque peu irréel à la campagne électorale. Du jour au lendemain, l'attention populaire et médiatique est happée par cette querelle qui met aux prises un gouvernement conservateur décidé à profiter de la crise économique pour faire avancer son idéologie et des partis d'opposition qui, outrés de l'approche attentiste de Stephen Harper face à la tempête économique, se proposent de mettre sur pied un gouvernement de coalition.

Cette crise, à la fois politique et constitutionnelle, en raison du rôle que joue la gouverneure générale, suscite un certain flottement dans la campagne québécoise. Il faut attendre la fin du premier épisode de la crise, le 4 décembre, avec la décision de Michaëlle Jean de proroger le Parlement, pour que l'élection québécoise revienne au centre de l'attention.

De cet épisode, c'est Pauline Marois qui la première saura tirer son épingle du jeu, en appuyant la coalition, mettant en relief le rôle clé qu'y jouerait le Bloc québécois, son allié de toujours. Le ressac anti-Québec que suscite chez certains Canadiens cette alliance avec les « séparatistes », que Stephen Harper ne se gêne pas d'alimenter, fournit à la chef péquiste une occasion inespérée pour ramener un temps, à l'avant-scène, la question de la place du peuple québécois au sein du Canada.

Peu loquace, Jean Charest voit surtout dans la crise un exemple déplorable d'instabilité politique qui montre bien la nécessité pour les Québécois de lui donner une majorité.

Mario Dumont, plus proche des conservateurs, préfère plutôt souligner le caractère surprenant de cette alliance de raison entre Gilles Duceppe et Stéphane Dion, mais appelle du même souffle Stephen Harper à calmer le jeu. Il tire par ailleurs de l'épisode une leçon toute différente, qui renvoie dos à dos tous les partis fédéraux, tout en écorchant Jean Charest au passage:

C'est la soif de pouvoir qui est à l'origine du dérapage fédéral et de l'élection déclenchée par Jean Charest. Mario Dumont, 5 décembre

La question du bien-fondé du déclenchement des élections par le gouvernement libéral a su hanter toute la campagne. Les politiciens ont parlé.