Des idées à défendre

Mercredi après-midi, les quatre candidats de la circonscription de Matane ont participé à un débat organisé par Radio-Canada en collaboration avec la Chambre de commerce et du cégep.

Des journalistes, des étudiants et des citoyens ont pu poser des questions aux quatre candidats: Éric Plourde du Parti libéral du Québec (PLQ), Pascal Bérubé du Parti québécois (PQ), Denis Paquette de l'Action démocratique du Québec (ADQ) et Gilles Arteau de Québec solidaire (QS).

Les candidats ont d'abord commenté le débat des chefs de mardi. Le candidat libéral a indiqué qu'il n'y a eu ni gagnant ni perdant.

Le candidat de l'ADQ, Denis Paquette

M. Paquette de l'ADQ a trouvé que Mario Dumont a été « très bon ». De son côté, Gilles Arteau a souligné l'absence des chefs du Parti vert et de Québec solidaire sous les applaudissements de la foule. Enfin, M. Bérubé a souligné la performance de sa chef, Pauline Marois.

Ensuite, les quatre candidats de la circonscription de Matane ont chacun exposé leurs idées en transport. Puis, ils ont échangé pendant quatre minutes. Le « Plan Nord » du Parti libéral a été vanté par M. Plourde, mais vertement critiqué par M. Arteau. « Vous avez un talent formidable pour le gaspillage », a lancé le représentant de Québec solidaire.

L'enjeu de la santé

Le candidat Gilles Arteau de Québec solidaire

Les candidats ont été invités à expliquer ce qu'ils proposent pour régler les problèmes en santé. M. Arteau a souligné l'importance de soutenir les organismes de soins communautaires. Le candidat du PLQ a expliqué que son parti souhaite former davantage d'omnipraticiens et créer plus de groupes de médecine familiale.

Pour Pascal Bérubé du PQ, l'accès à un médecin de famille et celui aux soins à domicile sont des moyens d'améliorer le système de santé. Il s'est aussi engagé à rétablir le service en obstétrique en Haute-Gaspésie. Quant au candidat de l'ADQ, il croit que tous ceux qui veulent étudier en médecine devraient être admis.

Le développement économique des villages a aussi été au coeur des échanges. Le candidat du Parti québécois a réclamé davantage de soutien pour les localités et des programmes pour convaincre les jeunes à revenir en région. Le candidat de QS a mentionné que sa formation politique propose de céder aux régions la gestion de leur forêt.

L'ADQ mettrait en place différents fonds de développement, a plaidé M. Paquette. « Les villages dans le coin sont très affectés par la crise forestière », a précisé le candidat libéral. Il a souligné que son parti a déjà présenté un plan pour aider les communautés.

Des objectifs différents

Le candidat du PLQ, Eric Plourde

lors En conclusion, Éric Plourde a insisté sur le fait que les libéraux pourraient être reportés au pouvoir. « On a besoin d'une voix forte au gouvernement », a-t-il déclaré.

De son côté, le candidat de l'ADQ, Denis Paquette, a souligné vouloir créer des emplois et stimuler le développement.

Pour Gilles Arteau de QS, il est important de travailler collectivement pour réaliser des projets.

« Le choix que vous aurez à faire, c'est un choix de député », a plaidé le candidat du Parti québécois. Pascal Bérubé a appelé les électeurs, principalement les jeunes, à voter en grand nombre le 8 décembre.