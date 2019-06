Toute la gamme des réactions

Ces réactions vont d'un accueil favorable à la déception, en passant par l'inquiétude.

La Fédération canadienne des municipalités

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) s'est dite favorable aux intentions d'Ottawa, qui consistent à investir dans les infrastructures.

Elle rappelle que les investissements dans les infrastructures ont prouvé plus d'une fois leur efficacité en ces temps de ralentissement économique.

La FCM rappelle que les retards administratifs font en sorte que très peu de projets ont pu être réalisés jusqu'à présent avec le Fonds Chantiers Canada. D'une valeur de 8,8 milliards de dollars, il avait été annoncé dans le budget fédéral de 2007.

L'organisme ajoute que des centaines de projets municipaux d'infrastructures pourront démarrer dès que les activités de construction reprendront au printemps prochain.

L'Union des municipalités du Québec

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) est aussi satisfaite de l'intention exprimée dans le discours du Trône qui consiste à accélérer le plan Chantiers Canada.

Elle salue aussi l'annonce de nouveaux soutiens pour le secteur manufacturier, tout comme le maintien de l'aide accordée à l'industrie des mines et de la pêche.

Toutefois, l'UMQ « aurait souhaité pour le secteur forestier l'expression d'une intention claire du gouvernement pour soutenir la relance de cette industrie », qui est particulièrement touchée au Québec.

Fédération des chambres de commerce du Québec

Pour sa part, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) s'inquiète de « l'entêtement du gouvernement du Canada à poursuivre son intention de mettre sur pied une seule agence des valeurs mobilières pour tout le pays ».

La FCCQ estime que le système présent et l'harmonisation de la réglementation entre les diverses provinces sont largement suffisants. Ce système a été mis sur pied en 2004 entre les commissions de toutes les provinces, à l'exclusion de l'Ontario. De plus, la Fédération considère qu'il respecte les diverses compétences.

Les syndicats

La Coordination des Sans-Chemise, qui regroupe la CSN, la FTQ, la CSQ ainsi que le Conseil national des chômeurs (CNC), déplore « le manque de sensibilité et l'aveuglement du gouvernement Harper face à la situation des travailleurs en chômage ».

Le regroupement regrette qu'Ottawa refuse d'améliorer le régime d'assurance-emploi en cette période de crise financière. Il rappelle que moins de la moitié des travailleurs cotisants, soit 46 %, ont accès à ce régime en cas de besoin.

Spécifiquement, du côté de la CSN, la présidente de la Confédération est déçue du discours, considérant qu'il s'inscrit dans la continuité. Elle trouve que les mesures proposées sont vagues.

Par ailleurs, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) n'hésite pas à dire que le discours du Trône ne comporte pas de solutions pour les travailleurs et l'accueille sévèrement. Il ajoute que « le gouvernement Harper n'a rien appris des causes de la crise actuelle et n'a aucun plan crédible ».