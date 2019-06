Guy Rainville, ou l'acte de foi environnemental d'un « citoyen ordinaire »

M. Rainville a obtenu 268 votes des militants, contre 225 pour M. McKay.

À l'orée de la campagne électorale de novembre 2008, Guy Rainville se définissait lui-même comme un citoyen ordinaire, ayant vécu une vie normale et active, entre son activité professionnelle et ses trois enfants. Et c'est justement, dit-il, parce qu'il représente les citoyens « ordinaires » qu'il représente un choix intéressant pour les électeurs.

Il est né en 1963 à Chibougamau. Son père était représentant de commerce, et il a connu une enfance normale, sans histoire, raconte-t-il.

Une cause durable

Guy Rainville Photo : Parti vert du Québec

Depuis toujours, l'homme se passionne pour la cause environnementale. « J'ai cherché à m'impliquer par différents moyens, mais c'est une question qui me préoccupe beaucoup. »

M. Rainville a rejoint les rangs du Parti vert du Québec en septembre 2004, participant activement à la croissance de l'instance régionale de Montréal. Il a été élu conseiller au bureau national du parti en mai 2006, puis vice-président en octobre 2008.

Consultant en géothermie, il est aussi sensible à la question de la pauvreté vécue par les enfants à Montréal. Il a d'ailleurs fondé, en 2004, le projet « Germe La Vie », qui vise à éliminer la faim des élèves en les incitant à faire germer et à faire pousser des graines, des céréales et des légumineuses afin qu'ils puissent ensuite les consommer.

Guy Rainville a tenté, en vain, de se faire élire comme député en mars 2007 dans la circonscription de Deux-Montagnes. Il a été battu par l'adéquiste Lucie Leblanc.

Faire pousser la plante

Après son élection à la tête du parti, il a déclaré que son ambition était de faire passer le nombre d'adhérents de 2000 à 20 000. Il a aussi voulu faire de sa formation « plus qu'un parti strictement environnemental », mais « un parti complet et crédible ayant des positions économiques, sociales, démocratiques et culturelles inspirantes ».

Le Parti vert du Québec a exigé, de concert avec Québec solidaire, que son chef prenne part au prochain débat des chefs. Il veut ainsi rééditer l'exploit de son homologue fédérale sur la scène provinciale.

En entrevue le jour du déclenchement des élections de 2008, Guy Rainville disait avoir bon espoir d'obtenir une participation à cette joute des chefs. Il dénonce la décision de Jean Charest de déclencher des élections et veut s'attacher en campagne à combattre les vieilles façons de faire en politique.

M. Charest prend la population en otage pour des raisons purement partisanes. Près de 70 % de la population ne veut pas aller en élection. Le problème c'est que, une fois élu, le parti au pouvoir cesse d'écouter les gens. Guy Rainville

Les verts n'ont aucun député à l'Assemblée nationale. L'ancien chef Scott McKay n'a pas réussi à se faire élire dans Bourget lors de l'élection partielle du 12 mai 2008, remportée par le péquiste Maka Kotto. Guy Rainville compte en tous les cas représenter des candidats dans les 125 circonscriptions du Québec en vue du scrutin du 8 décembre.

Guy Rainville a pour objectif premier celui de faire connaître son parti et d'obtenir une couverture médiatique plus substantielle pendant ce gros mois de campagne.