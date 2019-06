Françoise David, militante inlassable

Fille de l'ancien sénateur Paul David, c'est une figure connue dans les milieux féministe et altermondialiste du Québec.

Titulaire d'un baccalauréat en service social de l'Université de Montréal, Mme David a une grande expérience dans le milieu communautaire. Elle entame sa carrière professionnelle en 1972 comme organisatrice communautaire pour l'Agence de service social du quartier Centre-Sud à Montréal.

Elle intervient dans divers dossiers, comme la pauvreté des femmes et les services de garde. Et elle participe à la fondation du Centre de rencontre et d'information Centre-Sud.

De 1977 à 1980, elle est personne-ressource au Carrefour des familles monoparentales du Québec. Elle contribuera activement à la restructuration de cette association.

De 1982 à 1987, elle devient agente d'information pour le Centre de services sociaux du Montréal métropolitain (CSSMM), tout en étant présidente de son syndicat.

En 1987, elle décide de quitter les services sociaux pour oeuvrer au sein des groupes autonomes de femmes. Elle est nommée la même année coordonnatrice au Regroupement des centres de femmes du Québec.

Une féministe persévérante

Cette expérience lui permet de prendre la pleine mesure du mouvement féministe dans lequel elle s'impliquera activement. En juin 1994, elle devient d'ailleurs présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ). La marche des femmes contre la pauvreté, « Du pain et des roses », en 1995, et la Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence, en 2000, sont parmi ses grandes réalisations à ce poste.

Outre son implication dans des organisations communautaires et syndicales, Mme David prend part à des événements à l'étranger. Elle se rend à trois reprises au Nicaragua dans le cadre de projets de solidarité. Et elle participe, en janvier 2000, à une mission d'observation non gouvernementale en Irak. Elle effectue également d'autres séjours au Mali et en Inde.

En juin 2001, Françoise David quitte la Fédération des femmes du Québec. En 2002, elle collabore avec l'organisme Au bas de l'échelle pour l'obtention d'une réforme en profondeur de la Loi sur les normes du travail.

Du communautaire à la politique

Après avoir été l'une des porte-parole du collectif D'abord solidaires, en 2003, elle devient, en 2004, porte-parole d'Option citoyenne, qui a fusionné, en février 2006, avec l'Union des forces progressistes pour former Québec solidaire.

En 2005, Mme David cosigne le Manifeste pour un Québec solidaire, en réponse au Manifeste pour un Québec lucide, signé par des personnalités médiatiques et politiques du Québec.

La porte-parole de Québec solidaire se présente comme candidate dans la circonscription de Gouin aux élections générales du 26 mars 2007. Elle termine deuxième derrière le péquiste Nicolas Girard avec 26,03 % des suffrages et un écart de 3408 voix.

Chevalière de l'Ordre national du Québec en juin 2000, elle reçoit le prix Personne, en octobre 2002, décerné par la gouverneure générale du Canada à des femmes ayant milité pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

En 2008, Françoise David collabore à deux ouvrages collectifs: L'avenir est à gauche et Au bout de l'impasse, à gauche.

Françoise David a un conjoint, François Larose, et un fils, Étienne.