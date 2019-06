Les sceptiques seront confondus

Mardi en après-midi, tandis qu'il répondait à l'opposition, le premier ministre Charest a été on ne peut plus clair. Déjà, il appert que l'économie sera l'enjeu principal de la campagne.

Il veut un débat sur l'avenir de notre économie, monsieur le président, il y a une bonne façon de le faire ce débat, c'est de s'assurer que tous les Québécois sachent où tous les partis politiques campent à l'Assemblée nationale du Québec et que tous les Québécois puissent également choisir ceux et celles qu'ils croient être les meilleurs pour gérer l'économie du Québec, qui a le meilleur plan et qui a la meilleure équipe.

Jean Charest