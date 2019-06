Ils Ont Dit - Élection Québec 2008

« J'aimerais que les Québécois réfléchissent et se mettent les yeux devant les trous. » - Pauline Marois

« Il y a des fois dans la vie, il y a des enjeux qui transcendent les autres, et l'enjeu économique est tellement important. » - Jean Charest

« La plus mauvaise décision qu'on peut prendre en période de crise, c'est d'augmenter les taxes ou augmenter les tarifs. Au contraire, il faut essayer de donner un peu d'air aux consommateurs pour qu'ils retrouvent confiance et les moyens de faire des dépenses. » - Pauline Marois.

« C'est la soif de pouvoir qui est à l'origine du dérapage fédéral et de l'élection déclenchée par Jean Charest, alors je dis aux gens: "lundi, si vous en avez assez de ce genre de comportement politique, vous avez une occasion comme électeurs de le dire". » - Mario Dumont

« Mme Marois annonce qu'elle veut faire à Québec ce qui se passe à Ottawa, elle veut multiplier par deux un scénario de coalition » - Jean Charest

« On voit bien que ce pays-là, il ne fonctionne pas, cette fédération-là, elle nie la réalité du Québec. [...] La seule solution, c'est de sortir de là, c'est de choisir notre souveraineté. » - Pauline Marois

« Mme Marois dit que la solution à ce qui se passe à Ottawa, c'est de séparer le Québec du reste du Canada. Posons-nous la question: est-ce qu'on a besoin de se diviser davantage? Est-ce qu'on a besoin d'une autre chicane, alors que nous vivons une période d'incertitude économique? Au contraire! » - Jean Charest

« Le Parti québécois va perdre beaucoup de plumes d'être associé au Bloc québécois: Pauline Marois, associée à Stéphane Dion, ce n'est pas rien, attachée à Stéphane Dion. » - Mario Dumont

« Le Bloc québécois a fait plus en quelques jours [pour les intérêts du Québec] que Jean Charest en six ans. Le Bloc s'est tenu debout à Ottawa, alors que M. Charest était à genoux. » - Pauline Marois

« Le premier qui doit et qui peut arrêter ce cirque-là, c'est Stephen Harper, en changeant son discours et en écoutant clairement les partis d'opposition. » - Mario Dumont

« Je souhaite que le plus rapidement possible, il y ait un dénouement. Je souhaite, le plus rapidement possible, que nous ayons un gouvernement qui a un agenda qui soit économique. » - Jean Charest

« Jean Charest, Stephen Harper, même combat! » - Pauline Marois

« Il [M. Charest] demande un gouvernement majoritaire, on est obligé de conclure que c'est pour lui, c'est pour ses amis libéraux, c'est pour faire plus de nominations partisanes, c'est pour récompenser des libéraux et non pas pour travailler mieux pour les Québécois [...] » - Mario Dumont

« Être en position de force, c'est avoir notre plan à nous, c'est avoir notre vision à nous et les défendre auprès de ceux avec qui on va travailler. » - Jean Charest

« Nous accusons M. Charest d'avoir dilapidé l'épargne collective des Québécois par choix politique, en 2003, quand il a abandonné l'un des deux mandats de la Caisse de dépôt et encouragé Henri-Paul Rousseau à changer la culture institutionnelle de la Caisse à la recherche d'un profit maximum, d'un profit rapide, à la recherche finalement du mirage. » - Amir Khadir

« [Mario Dumont] a choisi, au nom de son bénéfice partisan, d'exploiter l'insécurité de nos aînés. » - Jean Charest

« Je ne vois pas comment [Jean Charest] peut dire: je rassure les gens, je me présente et je vous rassure mais je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai pas les chiffres. C'est une farce monumentale. » - Mario Dumont

« Cela ne s'est jamais fait, et pour une bonne raison, la Caisse ne fonctionne pas comme ça. [...] Le gouvernement du Québec ne retire pas d'argent de la Caisse de dépôt lorsqu'elle fait des profits et n'a jamais injecté des fonds dans les années de moins bons rendements. » - Jean Charest

« Est-ce qu'on va augmenter notre nombre de votes, parce que les gens vont se dire: "c'est vrai, ça va mal, pis dans le fond, les autres ont rien fait, donc on essaie ce nouveau parti [...]?" Eh bien, je l'espère. » - Françoise David, porte-parole de Québec solidaire

« Les meilleurs résultats économiques et les idées les plus audacieuses, les plus innovatrices, elles sont venues d'un gouvernement du Parti québécois. » - Pauline Marois

« Les Québécois vont devoir faire un deux dans un: ne pas récompenser Jean Charest, mais le punir, et en même temps s'assurer d'avoir à l'Assemblée nationale une équipe forte de l'ADQ qui va parler pour la classe moyenne, pour les familles. » - Mario Dumont

« J'espère qu'ils feront le débat sur le fond et sur les idées, sinon, j'en serai très déçu. » - Jean Charest

« Ce n'est pas vrai qu'on va encore se faire avoir comme en 2003, avec des belles promesses qui ne seront pas tenues. M. Charest ne nous fera pas le coup encore une fois en 2008. » - François Legault

« Les péquistes, c'était "déficit dévoilé"; les libéraux, c'est "déficit caché". » - Mario Dumont

« La Caisse de dépôt, Jean Charest avait le devoir d'avoir un oeil dessus pour une gestion en bon père de famille. Il a plutôt laissé notre Caisse de dépôt être gérée par des spéculateurs. » - Mario Dumont

« Il [Stephen Harper] se désintéresse complètement de notre culture et du sort de nos artistes. [...] C'est terminé de vouloir mettre vos gros sabots dans nos affaires, nous voulons prendre nos décisions, ici, au Québec. » - Pauline Marois

« Proposer une crise constitutionnelle dans la campagne électorale actuelle, c'est, je l'admets, original comme proposition. Je reconnais à Mme Marois l'originalité de sa proposition [...] » - Jean Charest

« Il y a un respect minimal pour l'ensemble des contribuables qui, eux, se lèvent le matin et travaillent fort, de ne pas prendre leurs impôts pour financer un autre mode de vie. » - Mario Dumont

« [Jean Charest] va arrêter de s'essuyer les pieds sur nous et il va l'assumer, son bilan. » - Pauline Marois

« Un couple qui veut avoir des enfants doit recevoir toute l'aide possible. On doit faire tous les efforts pour les aider. » - Jean Charest

« Là aujourd'hui, en campagne électorale, il va essayer de devenir le héros d'une situation où il a été l'empêcheur. [...] Je déteste les attaques personnelles en campagne électorale, mais je suis obligé de vous dire que Jean Charest manque d'honneur. » - Mario Dumont

« On a eu à prendre des décisions difficiles. Oui, on les a prises. Est-ce qu'on était heureux de les prendre? Absolument pas. Est-ce que je referais ça? Jamais. Je ne referais pas ça, parce que je sais ce que ça nous a coûté d'énergie, d'efforts, de difficultés. » - Pauline Marois.

« Tout se finance, on ne demandera pas aux citoyens de fournir de l'argent nouveau. On va présenter un cadre financier qui va expliquer nos chiffres » - Le chef du Parti vert, Guy Rainville.

« On a tous été renversés d'entendre Pauline Marois dire que si c'était à refaire, je le referais. [...] C'est une chose en politique de ne pas être capable d'admettre ses erreurs. C'est une chose bien plus grave de ne pas être capable d'admettre les conséquences, les effets de ces erreurs-là sur la vie des gens. » - Mario Dumont

« Est-ce que moi-même j'ai pu faire des erreurs? La réponse est oui. [...] J'assume totalement la responsabilité pour les choses qui n'ont pas marché et pour les déceptions que les Québécois ont pu avoir. » - Mario Dumont

« Je prends l'engagement que le régime forestier va être discuté et adopté en toute transparence et que l'attribution des contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier, ça ne se fera pas selon la couleur politique des gens. Nous n'avons jamais agi comme ça au Parti québécois. » - Pauline Marois

« On veut donner aux Québécois un plan qui va nous permettre de créer de l'emploi, en particulier dans les régions du Québec. » - Jean Charest

« Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est une solution gagnante pour tout le monde: avoir accès à un médecin de famille. » - Pauline Marois

« Pour se donner des politiques sociales, pour soutenir le système des soins de santé, il faut créer de la richesse si on veut la partager. C'est lié, ça. Il nous faut une économie qui est forte. » - Jean Charest, chef du PLQ

« Ce n'est pas à moi à payer pour le gâchis des libéraux et c'est pas aux citoyens. Alors, il restera à la dette. » - Pauline Marois, chef du PQ

« Les problèmes du monde ordinaire, c'est le dernier de ses soucis. Il [Jean Charest] les a laissés de côté. [...] Le monde a de la misère puis il ne les entend plus. Il est trop loin. » Mario Dumont, chef de l'ADQ

« Ce n'est pas normal qu'une ville moyenne d'Europe, comme Munich, qui est équivalente en termes de population à celle de Montréal, [ ...] possède un réseau de métro dix fois plus grand que celui de Montréal, sans parler du tramway et de l'autobus beaucoup plus efficaces. » - Amir Khadir, poste-parole de Québec solidaire

« On nous refuse le débat, parce qu'on n'a pas de députés. C'est comme couper les jambes à un sprinter pour ensuite lui dire qu'il n'a pas le droit de participer à la course, parce qu'il a les jambes coupées! C'est un non-sens. » - Guy Rainville, chef du Parti vert.

« Quand Pauline Marois gère, ça coûte cher. » - Jean Charest

« La réforme Marois, dans notre esprit, a complètement saboté les chances de succès, a saboté ce qu'il y avait de plus précieux dans l'école: la culture de l'effort. » - Mario Dumont

« C'est vrai que ma fin de semaine a été un peu difficile, mais vous savez, aussi, on mesure parfois les gens dans l'adversité. » - Pauline Marois

« Aujourd'hui, 92 % des gens se font opérer dans un délai de 6 mois, 80 % dans les 3 mois, il n'y a plus de patients qu'on va faire opérer à Plattsburgh. » - Jean Charest

« Les gens ont le sentiment que leurs richesses leur échappent. Les compagnies multinationales [...] nous disent: contentez-vous du travail. Quelqu'un dans l'assistance hier me rappelait que même le pharaon offrait du travail aux esclaves! » - Amir Khadir, porte-parole de Québec solidaire

« Mais il [Jean Charest] a fait comme d'habitude, il est resté les bras croisés et il s'est traîné les pieds. Le résultat c'est qu'aujourd'hui nous avons un monument à la gloire de l'incompétence libérale. » - Pauline Marois, dans le dossier du CHUM.

« Il est essentiel de dire que les valeurs de discipline, culture de l'effort, recherche de dépassement de soi sont à la base de tout ce qui doit suivre. » - Mario Dumont.

« Si nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, qui d'autre parlera de ces enseignantes aux classes surchargées et aux ressources pédagogiques insuffisantes? Qui d'autre dira que nous devons mettre fin à l'évasion fiscale des grosses entreprises et des grosses fortunes? » - Françoise David.

« Les chiffres sont tous connus. On s'entend là-dessus. Il n'y a personne de sérieux qui prétend que les chiffres ne sont pas connus. [...] À tous les mois, le ministère des Finances rend publics les chiffres. Les maisons de cotation de crédit les ont tous, les chiffres. » - Jean Charest.

« Ce sont 10 milliards de dollars de placements disponibles que les Québécois peuvent mettre dans leur portefeuille, dans leurs REER (et) c'est une pression nouvelle supplémentaire pour une meilleure gestion d'Hydro-Québec qui sera surveillée par des actionnaires directs. » - Mario Dumont.

« Les finances publiques laissées par les libéraux sont dans un état déplorable. Et c'est vrai au pire moment. Le gouvernement tente maladroitement de cacher un déficit engendré par ses mauvais choix. » - Pauline Marois.

« Campagne, pas campagne, je pense que les gens attendent des partis qu'on ait une vision, des suggestions, une façon d'aborder la crise financière et ses suites économiques » - Mario Dumont, chef de l'Action démocratique du Québec

« Dans une tempête, on ne peut pas avoir trois paires de mains sur le gouvernail. » - Jean Charest, chef du Parti libéral du Québec

« M. Charest prend la population en otage pour des raisons purement partisanes. Près de 70 % de la population ne veut pas aller en élection. Le problème c'est que, une fois élu, le parti au pouvoir cesse d'écouter les gens. » - Guy Rainville, chef du Parti vert du Québec

« Est-ce que c'est ça le sens de l'État et des responsabilités de Jean Charest ? [...] Et c'est cet homme-là qui demande à la population québécoise de lui faire confiance? Moi, je me demande s'il ne va pas en élections aussi rapidement parce qu'il a quelque chose à cacher. » - Pauline Marois, chef du Parti québécois