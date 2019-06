Jean-Claude D'Amours est réélu

En 2006, M. D'Amours avait remporté l'élection par une majorité d'à peine plus de 800 voix. Les conservateurs tenaient à gagner cette circonscription. Leur chef Stephen Harper et le ministre sortant Stockwell Day l'ont visité au cours de la campagne.

M. D'Amours obtient ainsi un troisième mandat. « Je suis encore plus fier aujourd'hui de mon troisième mandat parce qu'à cette élection-ci, j'étais obligé de me battre non seulement contre un candidat, mais j'ai été obligé de me battre aussi contre plusieurs députés provinciaux, d'anciens ministres, qui ont essayé de me faire la guerre », affirme le député D'Amours.

Aux Communes, Jean-Claude D'Amours fait partie du Comité permanent des langues officielles. Il a été conseiller municipal d'Edmundston de 1998 à 2004.

Jean-Pierre Ouellet est un ancien député progressiste-conservateur qui a siégé à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick de 1974 à 1987. Il a été ministre de la Jeunesse, de la Culture, de l'Éducation et des Relations intergouvernementales.

Les autres candidats étaient la néodémocrate Thérèse Tremblay-Philippe et le vert André Arpin.