Pas de panique autour de la pastèque

Il ne reste que 9 jours avant les élections, et Stephen Harper n'a toujours pas de plan pour l'économie, ni autre chose que des platitudes vides de substance pour le Nord. Stéphane Dion

Tel est le message que le chef libéral Stéphane Dion a martelé en ce 29e jour de campagne, lors d'un point de presse ayant pour cadre lemagnifique panorama d'Iqaluit, en compagnie du candidat local du parti.

Stéphane Dion a répété qu'il fallait une politique vigoureuse de défense du Nord et de la souveraineté du Canada sur l'Arctique, non seulement par une présence militaire, mais aussi et surtout en préservant les ressources et en appuyant la population de cette région.

Nous devons tout faire pour que le Nord réussisse, car si le Nord réussit, le Canada réussit, le Nord, c'est notre passé, et notre avenir. Stéphane Dion

Selon Stéphane Dion, « Stephen Harper se plait à répéter son mantra ‘tu t'en sers ou tu le perds' au sujet de Nord, ce qui selon lui est insultant pour les habitants de la région.

Un nouveau gouvernement libéral reviendrait, dit-il, à l'approche multilatérale dans les pourparlers avec les voisins de l'Arctique en rétablissant le poste d'ambassadeur des affaires circumpolaires, aboli par les conservateurs, et en envoyer un haut représentant du ministère aux réunions du Conseil de l'Arctique.

La stratégie libérale pour le Nunavut comprendrait aussi l'augmentation du nombre de médecins, du financement consacré à l'alphabétisation et au logement, et de la Déduction fiscale pour les habitants des régions éloignées, qui serait indexée sur le coût de la vie.

Évoquant la sortie tardive de la plateforme électorale conservatrice, Stéphane Dion y a lu du mépris.

Il ne doit pas avoir beaucoup de respect pour eux pour les faire attendre jusqu'à mardi pour dire ce qu'il a l'intention de faire. Stéphane Dion

Le Tournant vert ne menace pas les consommateurs

Interrogé longuement, dans une région où les aliments sont déjà chers, le chef libéral et son candidat ont dû expliquer que, contrairement aux affirmations conservatrices, son Tournant vert ne pénaliserait pas les consommateurs et ne se traduirait pas par une inflation galopante sur le prix des denrées courantes.

La taxe sur le carbone est au contraire bénéfique pour le nord, a affirmé le jeune candidat libéral pour Iqaluit, Kirt Ejesiak, « j'ai essayé de dissiper auprès des gens les mensonges distillés par les conservateurs au sujet de la taxe sur le carbone, le fait que le prix de la pastèque serait décuplé avec le Tournant vert. Et il ont compris. »

Un seul choix, selon Dion

Une fois encore, le chef libéral a tenté de contrer la tentation que peuvent connaître certains électeurs de voter néodémocrate, entre autres, rappelant qu'il ne « suffisait pas de bloquer Stephen Harper, mais qu'il fallait le remplacer, et que seuls les libéraux pouvaient le faire. »

Le chef libéra se dirige ensuite vers Churchill, au Manitoba.