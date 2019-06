Loin de faire l'unanimité

Alexandre Turgeon, le directeur général du Conseil régional de l'environnement, ne comprend tout simplement pas la décision de la Chambre de Commerce d'en faire une priorité. Il souligne que le projet du port n'a pas encore été présenté, et que les impacts n'ont pas été évalués. « Je pense que c'est un peu prématuré de dire que c'est une priorité pour la région », soutient-il.

Outre les environnementalistes, le projet inquiète également certains usagers comme Yvon Lefebvre de l'association des kitesurfers et des véliplanchistes de Québec. « On détruit le panorama fluvial, on réduit la plage et au plan de la voile légère, on vient de détruire les possibilités de pratiquer à ce niveau-là », explique-t-il.

M. Lefebvre affirme qu'il n'est pas contre l'expansion du port, mais il voudrait que toutes les autres possibilités soient évaluées

avant de mettre ce projet de l'avant. Il se demande notamment pourquoi l'expansion du port ne pourrait pas se faire ailleurs que dans la baie de Beauport. À cette interrogation, Ross Gaudreault, le président-directeur général du Port de Québec, répond qu'en raison de la profondeur de l'eau, c'est à cet endroit que le projet doit être réalisé.

D'ailleurs, les administrateurs du Port de Québec ne peuvent que se réjouir de l'appui que lui offre la Chambre de commerce de Québec. « Le port de Québec a quand même augmenté son chiffre d'affaires de 75 % depuis cinq ans, donc on a besoin d'espace », insiste M. Gaudreault.