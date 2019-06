Découverte prometteuse

Cette découverte, publiée vendredi dans la revue Science, est doublement importante. Non seulement elle ouvre la voie à la mise au point d'un vaccin contre le VIH/sida, mais elle explique aussi pourquoi certaines personnes exposées au VIH ne sont jamais infectées.

La recherche a été menée sur des souris, chez lesquelles les scientifiques ont découvert ce gène, appelé Apobec3, qui contrôle la capacité de production des anticorps neutralisant des rétrovirus.

Les auteurs de l'étude font l'hypothèse que ce gène, qui se situe au même endroit sur le chromosome humain que sur celui de la souris, pourrait jouer le même rôle chez les humains et neutraliser le rétrovirus responsable du sida.

De précédentes études montraient déjà que les protéines produites par Apobec3 ont des propriétés anti-VIH et que la région du chromosome où se situe ce gène influe sur la capacité du virus à infecter l'organisme.

Une recherche avait même permis d'établir un lien entre la région chromosomique humaine contenant plusieurs gènes Apobec3 et les réponses anti-VIH chez un groupe d'Italiens immunisés contre le VIH. Ils ne sont jamais devenus séropositifs malgré de nombreux contacts sexuels avec des partenaires infectés.

De l'importance des anticorps

Par ailleurs, cette nouvelle étude permet de mieux comprendre comment le virus du sida utilise l'une de ses propres protéines, appelée Vif, pour détruire deux protéines humaines produites par le gène Apobec3. Cela pourrait expliquer aussi pourquoi la plupart des individus ne fabriquent pas d'anticorps contre le VIH/sida.

Les anticorps sont une arme contre les infections virales. D'ailleurs, la plupart des vaccins stimulent la production d'anticorps visant un virus en particulier.

Le VIH/sida est un casse-tête pour les scientifiques qui, après un quart de siècle de recherches, n'ont pas encore réussi à mettre au point un vaccin efficace. La pandémie du sida est déjà responsable de plus de 25 millions de morts dans le monde, notamment en Afrique.

Une recherche américaine

L'étude a été menée conjointement par l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses et le Gladstone Institute of Virology and Immunology de l'Université de Californie.