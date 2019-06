Groulx chez les professionnels

Après deux ans loin de l'équipe qui l'a vu grandir comme entraîneur, Benoit Groulx est de retour avec les Olympiques.

La formation gatinoise a confirmé lundi l'embauche de Groulx comme entraîneur-chef et directeur général.

Le Hullois d'origine reprend les rênes de l'équipe après un séjour dans la Ligue américaine avec les Americans de Rochester. La filiale des Panthers de la Floride a présenté une fiche de 44-33-2-1 en saison, mais a été éliminée dès le premier tour, après avoir gaspillé une avance de 3-1 dans la série contre le Heat d'Abbotsford.

« Je pense que je suis un meilleur entraîneur aujourd'hui, a commenté Groulx. J'ai appris des choses, vécu des situations nouvelles. »

Groulx a laissé sa marque avec les Olympiques. Entre 2001 et 2008, il a remporté la Coupe du président à trois reprises, et a atteint deux fois la finale de la Coupe Memorial, en 2003 et en 2004.

« C'est un individu très honnête, un travailleur hors pair, quelqu'un qui va nous ramener les traditions à Gatineau », a commenté le propriétaire des Olympiques, Alain Sear.

Mais son retour ne suffit pas à camoufler un certain malaise dans l'équipe, à la suite du départ de l'ambassadeur Charles Henry. L'homme derrière les succès des Olympiques pendant 25 ans, a remis vendredi sa démission au propriétaire, avec qui il aurait eu plusieurs divergences d'opinions depuis deux ans.

« C'est un homme qu'on apprécie beaucoup et il va toujours y avoir une place pour lui, a assuré Sear. Mais les divergences d'opinion, je peux vous dire que non. On a quand même travaillé ensemble étroitement, toutes les décisions ont été prises en toute connaissance de cause. »