La France décore un Montréalais

Le Dr Wainberg est professeur à la Faculté de médecine et au département de Biologie/Virologie moléculaire de l'Université McGill. Il est aussi directeur du Centre sur le sida de McGill.

Ce centre, qu'il a lui-même mis sur pied en 1984, est situé à l'Institut Lady Davis de l'Hôpital général juif de Montréal.

Né le 21 avril 1945, Mark Wainberg s'est spécialisé en virologie après avoir fait des études à l'Université McGill et un doctorat à l'Université Columbia. Chercheur et militant infatigable dans le domaine du VIH/sida, il a consacré beaucoup de temps à rencontrer des scientifiques, des dirigeants étrangers, des industriels et des célébrités afin d'accroître la sensibilisation et d'élaborer des politiques visant à ralentir la propagation du sida/VIH et à éradiquer la maladie.

Le Dr Wainberg a occupé la présidence de la Société internationale sur le sida de 1998 à 2000. Il a coprésidé la 16e Conférence internationale sur le sida en 2006. Il avait alors fustigé le premier ministre Stephen Harper pour son absence à la conférence.

Au cours des cinq dernières années, le Dr Wainberg a occupé les fonctions de président du comité consultatif scientifique du programme national du sida de la France. Il a été choisi pour recevoir la Légion d'honneur en raison de son travail exceptionnel dans le domaine du VIH/sida et pour avoir renforcé la collaboration et les liens scientifiques entre la France et le Canada.

« C'est un grand honneur d'être reconnu dans le domaine de la recherche sur le sida, car, après tout, ce sont nos collègues de la France qui nous ont ouvert la voie », a déclaré le Dr Wainberg.

C'est également fantastique pour moi de recevoir cette reconnaissance et je le fais en toute humilité et en soulignant les possibilités que m'ont offertes l'Hôpital général juif et l'Université McGill. Dr Mark Wainberg

On ignore quand aura lieu la cérémonie de remise de la Légion d'honneur au Dr Wainberg.