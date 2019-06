Les athlètes sous pression

Après six jours de compétition, le Canada n'a toujours pas gagné de médailles. C'est le sujet d'actualité ici à Pékin.

Alors, quel est le problème avec le Canada? Est-ce que notre système fonctionne bien?

À première vue, la manière dont on forme nos athlètes pourrait expliquer cette disettes. Il faudrait inévitablement avoir une meilleure structure. Pour le moment, c'est un fouillis.

On risque de se retrouver dans la même situation dans quatre ans, si on n'agit pas immédiatement.

La pression est palpable et les athlètes, qui ont un potentiel de médaille, restent loin du feu de l'action. Ces derniers ont déjà une pression de bien compétitionner aux JO. La recherche de la première médaille ajoute une pression supplémentaire.

Si j'étais à la place des athlètes présentement, je ne lirais pas les journaux. Je ne regarderais pas la télévision. J'essaierais le plus possible d'éviter les autres athlètes pour me concentrer sur ma compétition.

Par ailleurs, je ne pense pas qu'on parle trop de la quête des médailles. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable et ne pas le mentionner.

Ce n'est pas parce qu'on mentionne le sujet que c'est une pression de plus. L'athlète doit être assez fort psychologiquement pour ne pas s'en laisser imposer.

Une culture de hockey!

Le Canada n'en fait pas assez pour ses athlètes. Je m'estime chanceux d'avoir eu des commanditaires et d'avoir évolué dans un sport populaire.

Le pays a une belle culture de hockey, mais on n'est pas dans une culture de sport amateur. Alors, il y a de la place pour beaucoup d'améliorations.

Je ne jette pas le blâme seulement sur les fédérations sportives ou le Comité olympique canadien pour expliquer la situation dans laquelle nous sommes actuellement.

Il faut revoir tous les programmes d'aide aux athlètes. Comment se fait la distribution de l'argent? Comment ça se passe concrètement pour les sportifs?

À mon retour de Pékin, c'est mon objectif d'aller en profondeur pour mieux comprendre tout ce système.

Si le but du Canada est de gagner des médailles, c'est bien mal parti.

Si j'étais un haut dirigeant au pays, j'organiserais une réunion avec les athlètes et les fédérations, entre autres, pour essayer de trouver ce qui ne fonctionne pas dans le sport au Canada. On pourrait tous ensemble trouver des solutions pour régler les problèmes.

Jeudi soir, je vais à un souper organisé par la Fédération internationale d'athlétisme. Le président du Comité international olympique, Jacques Rogge, devrait être présent.

Je veux profiter de cette occasion pour parler avec d'autres personnes du monde du sport pour trouver des solutions afin d'aider la relève et l'athlétisme au Canada.

À bientôt.