Le profil type du transmetteur

Durant la journée, le docteur américain Kenneth Mayer, de l'Université Brown, a affirmé que les jeunes hommes gais et bisexuels qui abusent de l'alcool et consomment des drogues étaient les plus susceptibles de transmettre le virus aux États-Unis et au Canada.

Le chercheur souligne que cette tranche de la population représente la moitié des nouvelles infections répertoriées aux États-Unis et au Canada et qu'en conséquence, elle devrait faire l'objet de programmes de prévention spécifiques.

La chanteuse écossaise Annie Lennox a profité de la rencontre pour répéter que des milliers de mères et d'enfants manquent encore de tests de détection et de traitements adaptés, particulièrement en Afrique.

Cette année, la prévention de nouvelles infections est au centre des discussions de la rencontre.