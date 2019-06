L'or noir gaspésien convoité

Cette entente permettra à Pétrolia d'entreprendre des levés sismiques et le forage d'un puits de 3000 mètres sur la propriété Bourque, située au nord-ouest de Gaspé, tout près de Murdochville. Pétrolia agira comme opérateur pour une société pétrolière, dont l'identité n'a pas été dévoilée.

Le président de Pétrolia, André Proulx, explique qu'au-delà de l'investissement monétaire, Pétrolia pourra profiter de l'expertise technique d'une entreprise d'importance. « On est une petite entreprise et on a besoin de s'associer avec des partenaires pas juste financiers », fait valoir M. Proulx.

L'argent sera investi sur une période de cinq ans. Un premier forage au coût de 5 millions de dollars pourrait être effectué à l'automne dans un secteur d'environ 70 km carrés à l'est de Murdochville.

Selon le géologue associé à Pétrolia, Bernard Granger, plusieurs formations géologiques de la propriété pourraient contenir des hydrocarbures. Le géologue compare ces structures à celles du champ pétrolifère Leduc en Alberta qui ont produit jusqu'à 100 millions de barils de pétrole.

Le potentiel est là, croit-il: « Je ne dis pas qu'il y a 100 millions de barils, je dis que volumétriquement [...] c'est énorme. On ne sait pas s'il y a du pétrole, si ce sera rempli à capacité, mais ce sont quand même des structures gigantesques. »

Il y a 400 millions d'années, le climat et la situation géographique de la Gaspésie, près de l'équateur, favorisaient le développement de formations géologiques caractéristiques des champs pétrolifères.

Les recherches d'hydrocarbures dans le golfe et sur la pointe de la Gaspésie ne sont pas nouvelles.

Dans les années 1970 et 1980, une société d'État, la Société québécoise d'initiatives pétrolières (SOQUIP) avait effectué de nombreux relevés sismiques sur la pointe de Gaspésie, notamment dans le secteur de Murdochville.

La société Pétrolia, avec ses partenaires Junex et Gastem, a d'ailleurs lancé ce printemps un programme de forage de 5 millions de dollars dans le puits Haldimand nº 1, près de Gaspé. Des essais de pompage, en 2006, avaient permis de produire environ 40 barils de pétrole et de gaz naturel par jour.