La pandémie se stabilise

Selon l'Onusida, environ 33 millions de personnes sont contaminées, dont 2,7 millions nouvellement infectées en 2007.

Dans le dernier rapport, publié en 2006, on comptait environ 32,7 millions de personnes contaminées.

Le nombre de décès attribuables au sida a baissé, passant de 2,2 millions à 2 millions en deux ans.

Des efforts qui rapportent

L'ONU est encouragée par ces réussites, mais avertit que l'épidémie continue de défier les efforts.

Si nous ne prenons pas des mesures urgentes pour intensifier la prévention du VIH, nous ne parviendrons pas à maintenir les gains obtenus au cours de ces dernières années, et l'accès universel [aux traitements] restera simplement un voeu pieux. Auteurs

En résumé

- L'Onusida estime que le taux de nouvelles infections a chuté dans plusieurs pays, mais à l'échelle mondiale, ces tendances favorables sont partiellement compensées par l'augmentation des nouvelles infections dans d'autres pays.

- L'Afrique subsaharienne abrite les deux tiers (67%) de toutes les personnes vivant avec le VIH dans le monde.

- Les femmes représentent la moitié de toutes les infections à VIH sur la planète; ce pourcentage reste stable depuis plusieurs années.

- L'organisation évalue à 370 000 le nombre d'enfants de moins de 15 ans infectés par le VIH en 2007. Le nombre total d'enfants vivant avec le VIH a passé de 1,6 million en 2001 à 2 millions en 2007. Pas moins de 90% d'entre eux vivent en Afrique subsaharienne.

- Le nombre d'adultes vivant avec le VIH dans le monde s'est stabilisé depuis 2000.

- À l'exception de l'Afrique subsaharienne, le VIH touche de manière disproportionnée les consommateurs de drogues injectables, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et les professionnel(le)s du sexe.

- En 2007, près de 3 millions de personnes recevaient un traitement antirétroviral dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Cela représente 31 % des besoins estimés à l'échelle mondiale et une amélioration de 45% par rapport à 2006.

- Les rapports sexuels non protégés entre hommes restent le principal mode de transmission au Canada (40 % des nouveaux diagnostics de VIH en 2005) et aux États-Unis (53 % des nouveaux diagnostics de VIH en 2005).

La situation canadienne

Au pays, le VIH/sida poursuit son évolution. Après une certaine stabilisation au milieu des années 1990, le nombre de personnes vivant avec le virus est reparti à la hausse depuis la fin de la décennie.

Ainsi, le nombre de personnes vivant avec le VIH a augmenté d'environ 16% entre 2002 et 2005. Néanmoins, le nombre annuel de nouvelles infections est resté à peu près le même pendant cette période, environ 2520.

Un peu plus de la moitié (51%) des 58 000 personnes vivant avec le VIH en 2005 ont contracté le virus lors de rapports sexuels non protégés entre hommes, 17% lors de la consommation de drogues injectables et 27% lors de rapports hétérosexuels non protégés.

L'ONU s'inquiète de noter qu'un Canadien sur quatre au moins vivant avec le VIH n'est pas conscient d'être infecté.

Extrait du Rapport sur l'épidémie mondiale de sida 2008 concernant le Canada. La proportion estimée des nouvelles infections imputables aux rapports sexuels non protégés entre hommes a beaucoup baissé entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990. Toutefois, cette proportion a par la suite augmenté, s'accompagnant de preuves d'un maintien et même d'une augmentation des rapports sexuels non protégés entre hommes. En conséquence, ce mode de transmission reste responsable de la plus grande part des nouvelles infections.