L'activité reprend à Haldimand

L'entreprise de Rimouski et ses partenaires, Junex et Gastem, investiront 5 millions en Gaspésie afin de délimiter les zones productrices du puits no 1 de Pétrolia Haldimand. Pétrolia poursuivra le pompage du puits Haldimand et entreprendra le forage d'un second puits en ciblant des zones productrices déjà repérées.

À ces travaux de terrain s'ajouteront des analyses géologiques plus poussées des différentes formations rencontrées lors du forage.

Le chef de l'exploitation de Junex, Peter Dorens, indique que l'ensemble du chantier vise à évaluer la capacité de production du champ pétrolier et à trouver la meilleure méthode de production. « À partir de ces données de pétrole, les analyses que nous allons faire ainsi que les données de pression, nous allons définir un plan, comme un essai de production », précise-t-il.

Le président de Petrolia, André Proulx, explique que l'entente intervenue il y a un mois avec Junex et Gastem ouvre la porte à la relance des travaux, mais aussi à l'exploitation du puits, découvert en juin 2006. Selon cet accord, Petrolia et Junex détiennent 45 % des actions du projet et Gastem, 10 %.

Le puits Haldimand deviendrait le premier au Québec à produire du pétrole. André Proulx croit que cela aura un impact important sur l'industrie: « Juste de dire aux gens à l'international qu'on est une zone productrice, vous allez voir que les gens vont venir s'accoler aux travaux qu'on fait. On va multiplier nos partenariats au niveau international. »

L'essai de production devrait durer de deux à trois mois.