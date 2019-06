Un mardi festif

On soulignait ainsi le 141e anniversaire de la Confédération, la proclamation de l'union définie dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, la Constitution de 1867.

À Ottawa, la colline du Parlement était très animée avec les festivités officielles et la présence de quelque 75 000 personnes. Le premier ministre, Stephen Harper, et la gouverneure générale, Michaëlle Jean, ont fait leur apparition au milieu de la journée.

Le premier ministre a souligné le 400e anniversaire de la fondation de Québec par Samuel de Champlain, qu'il a décrit comme le « premier gouverneur du Canada » même si Champlain n'a jamais été gouverneur du Canada, et le 150e anniversaire de l'établissement de la colonie de Colombie-Britannique, qui a permis d'étendre le pays « d'un océan à l'autre ». Cette expression est devenue la devise du Canada.

La Confédération a aujourd'hui 141 ans, et les raisons de célébrer sont plus nombreuses que jamais.

Dans son discours, Mme Jean a également évoqué le 400e anniversaire de la ville de Québec et le 250e de l'établissement d'un premier Parlement en Nouvelle-Écosse, en 1758. Elle a aussi salué les excuses offertes le 11 juin dernier aux Autochtones du Canada pour les abus commis dans les pensionnats. La gouverneure générale a insisté sur le fait qu'il fallait se battre pour la démocratie, et a donné un appui sans équivoque à la guerre actuelle en Afghanistan.

Et la commandante en chef que je suis tiens à dire que c'est au nom de cet idéal de démocratie que des milliers de militaires laissent tout derrière eux, famille et amis, pour aller rétablir la paix et la stabilité dans des pays affligés par des années de violence et de répression.

Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada