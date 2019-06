Catastrophe humaine

La Fédération internationale de la Croix-Rouge (FICR) estime que l'épidémie de sida qui sévit en Afrique subsaharienne doit être considérée comme une catastrophe au même titre que les inondations et les famines.

C'est ce que l'organisation humanitaire indique dans son Rapport sur les catastrophes dans le monde 2008 publié jeudi.

Selon des données du FICR, quelque 33 millions de personnes dans le monde vivaient avec le sida à la fin de 2007, dont 22,5 millions en Afrique subsaharienne, contre 1,3 million en Amérique du Nord. En Afrique du Sud, au Botswana, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, en Nambie et Swaziland, c'est au moins un adulte sur dix qui vit avec le VIH.

« L'ampleur et la gravité de l'épidémie du VIH et du sida auraient pu être limitées, mais l'ignorance, l'opprobre, l'inaction politique, l'indifférence et la négligence ont entraîné des millions de décès », a dénoncé Mme Lindsay Knight en présentant le rapport dont elle est la rédactrice en chef.

« Catastrophe » selon l'ONU Pour les Nations unies, une catastrophe et une « rupture grave du fonctionnement d'une société entraînant des pertes en vies humaines, matérielles ou environnementales dont l'ampleur excède les capacités de ladite société à y faire face ».

L'épidémie de VIH n'est pas une catastrophe uniquement sur le plan humain, mais également social. Le sida a un impact important sur la productivité d'un pays, son système de santé et d'éducation, en plus de faire de nombreux orphelins. « Dans de nombreux pays, l'épidémie se traduit par une diminution du nombre de travailleurs qualifiés, alors même qu'elle suscite une demande accrue de services de santé », indique le rapport.

Un pas dans la bonne direction

Selon l'Organisation mondiale de la santé, sept fois plus d'individus qu'il y a quatre ans reçoivent une thérapie antirétrovirale dans les pays en développement, ce qui représente environ trois millions de personnes.

Un problème important réside toutefois. Selon un rapport conjoint de l'Organisation mondiale de la santé, l'ONUSIDA et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, seulement 31 % des 9,7 millions de personnes ayant besoin de thérapies rétrovirales ont pu en bénéficier en 2007.