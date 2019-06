Charest écorche les États-Unis

Vendredi, M. Charest a dénoncé la construction, par l'administration Bush, d'un mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis pour contrer l'immigration illégale. « Je ne veux pas me mêler des affaires entre le Mexique et les États-Unis. Je le fais en même temps en vous disant ce que je pense. C'est un contresens [...] Construire un mur me semble à contresens », a-t-il déclaré.

Plus tôt, lors de son allocution de clôture de la conférence, M. Charest semblait déjà avoir fait part de sa position, en parlant des frontières commerciales entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Selon lui, il faut « non pas construire des murs, mais construire des ponts, des routes pour que nous puissions ensemble prospérer ».

Peu après avoir tenu ces propos, M. Charest a pris soin de préciser qu'il ne voulait pas s'ingérer dans la politique intérieure des États-Unis.

Encore l'ALENA

Le chef du gouvernement du Québec a aussi répliqué aux propos du sénateur démocrate de l'Illinois, Martin Sandoval, qui a affirmé jeudi que tout accord, comme l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), doit être revu et amélioré. M. Charest souhaite que l'ALENA demeure tel quel.

« Croyez-moi, quand les Américains veulent rouvrir l'ALENA, ce n'est pas parce qu'ils veulent améliorer notre sort à nous, ni celui du Mexique », a-t-il indiqué.

Le premier ministre entend d'ailleurs faire de la défense de l'ALENA dans sa forme actuelle une priorité du prochain sommet des leaders de l'Amérique du Nord, qui aura lieu l'an prochain à Québec.