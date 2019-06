Un massothérapeute accusé d'agressions sexuelles

Gaétan Duhamel, qui louait un local au centre sportif de l'Université de Sherbrooke, aurait agressé quatre clientes entre 1994 et 2008.

Gaétan Duhamel, un massothérapeute qui travaillait comme sous-traitant au centre sportif de l'Université de Sherbrooke, a été arrêté jeudi et accusé d'agressions sexuelles. L'homme aurait agressé quatre clientes entre 1994 et 2008.

L'individu de 51 ans oeuvrait comme massothérapeute depuis 25 ans. Il opérait un cabinet privé en plus du local qu'il louait à l'université depuis une quinzaine d'années.

La direction de l'Université de Sherbrooke, qui a appris la nouvelle avec stupeur, tient à préciser que le présumé agresseur n'a jamais été un employé du centre sportif. M. Duhamel ne loue plus de local sur le campus depuis la fin de l'année 2007.

Le directeur des communications de l'Université, Serge Cabana, précise par ailleurs que M. Duhamel n'est plus autorisé à entrer en contact avec les athlètes du Vert et Or ou avec les équipes sportives universitaires.

Le Service de police de Sherbrooke invite les personnes qui pourraient avoir été victimes de Gaétan Duhamel à se manifester.