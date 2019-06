En effet, lors d'une cérémonie officielle, mercredi, le premier ministre Al-Thani s'est félicité de l'obtention, au cours des dernières heures, d'un accord de sortie de crise entre les deux camps libanais.

En vertu de cet accord, l'élection par le Parlement du successeur du prosyrien Émile Lahoud, qui a quitté ses fonctions le 23 novembre dernier, se tiendra dimanche. Le candidat du consensus, Michel Sleimane, deviendra donc le prochain président du Liban.

De plus, les deux camps s'entendent pour « interdire le recours aux armes et à la violence dans tout conflit, quels que soient les conflits ou les circonstances ».

L'accord prévoit aussi la mise sur pied prochaine d'un gouvernement d'union nationale composé de 16 ministres de la majorité et de 11 de l'opposition. Trois seraient nommés par le président sur une base discrétionnaire.

Un tel dénouement constitue, sur ce point précis, une victoire pour l'opposition qui réclamait depuis novembre 2006 cette minorité de blocage.

Dans les rues de Beyrouth, signe concret de la fin imminente d'une crise qui faisait craindre le retour de la guerre civile, l'opposition a commencé à lever le campement de protestation qu'elle avait établi autour du Parlement, dans le centre de la ville.

Un accord unanimement salué

À l'étranger, les capitales arabes et occidentales se sont empressées de saluer l'entente où il n'y a eu, selon le chef de la Ligue arabe, Amr Moussa, « ni vainqueurs, ni vaincus ».

Peu après l'annonce de l'entente, le diplomate en chef de l'Union européenne, Javier Solana, a salué les dirigeants libanais pour cet accord qu'il a qualifié de « courageux ».

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Miliband, a quant à lui rendu hommage au Qatar et à la Ligue arabe pour leur contribution dans le dénouement de cette crise politique qui durait depuis 18 mois.

MM Miliband et Solana ont tous deux dit attendre avec impatience l'élection d'un nouveau prédisent libanais.

À New York, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dit espérer que « cet accord sera le prélude à une période durable de réconciliation nationale, de stabilité politique, de paix et de progrès ».

Les États-Unis ont aussi accueilli avec joie l'accord de Doha. « C'est une avancée positive vers le règlement de la crise actuelle avec l'élection d'un président, la formation d'un nouveau gouvernement et l'élaboration d'une nouvelle loi électorale », a déclaré la secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice.

Le dénouement de la crise politique libanaise a aussi trouvé des échos positifs parmi les alliés du Hezbollah, qui constitue le fer de lance de l'opposition libanaise, notamment en Syrie ainsi qu'en Iran. À Damas, le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Al-Mouallem, a souligné l'importance de cette entente intervenue entre « les frères au Liban ».

À Téhéran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Mohammad Ali Hosseini, a déclaré que « la République islamique d'Iran espère que l'accord de Doha assurera un avenir brillant et épanoui pour le peuple libanais et sera une première étape pour libérer les territoires libanais occupés par Israël ».

Plusieurs autres nations se sont jointes aux félicitations au cours de la journée de mercredi, dont la France, l'Espagne, l'Égypte, l'Arabie saoudite, etc.

Le Qatar, un nouvel incontournable dans la région

Depuis le coup d'État qui a porté au pouvoir cheikh Hamad ben Jassem Al-Thani, en 1995, le petit pétro-État du Qatar accroît son influence sur la scène diplomatique régionale et internationale.



Pour ce faire, le gouvernement qatari a notamment mis sur pied la chaîne d'information en continu Al-Jazira, regardée par 45 millions d'Arabes dans le monde.



Al-Jazira, présenté comme une CNN arabe, a profité aux efforts diplomatiques d'un émirat désireux de se rapprocher de l'Occident. Des accords commerciaux et militaires ont d'ailleurs été signés avec la France et les États-Unis. À titre d'exemple, c'est du sol qatari que les militaires américains mènent une partie de leurs opérations en Irak.



En 2006, le Qatar fait son entrée, comme membre non permanent, au Conseil de sécurité des Nations unies, ce qui lui donne l'occasion de faire fructifier davantage ses ambitions internationales, en étant tout particulièrement actif dans les dossiers israélo-palestiniens et libanais.



En mars dernier, le prince héritier d'Arabie saoudite a effectué une importante visite officielle au Qatar, signe que les relations entre les deux États, longtemps très tendues, sont en cours de rapprochement.



Le rédacteur en chef de L'Orient-le-Jour, Nagib Aoun, explique le rôle qu'a joué le Qatar dans l'obtention de l'accord de Doha. Propos recueillis par le journaliste Nicolas Duguay.