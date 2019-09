Latimer veut sa pleine liberté

Ce fermier saskatchewanais a toujours affirmé qu'il avait tué Tracy lourdement handicapé par compassion. Après avoir purgé sept ans en prison, M. Latimer vit maintenant dans une maison de transition à Ottawa.

Il est en liberté surveillée et il doit se rapporter aux autorités toutes les quatre heures.

Dans une entrevue exclusive, Robert Latimer explique à la journaliste Brigitte Bureau qu'il n'est pas venu à Ottawa pour lancer de grand débat sur le meurtre par compassion ou le suicide assisté. Malgré deux procès, deux appels et deux renvois à la Cour suprême, M. Latimer demande un nouveau procès.

Les tribunaux ont toujours maintenu que Tracy aurait pu bénéficier de médicaments plus efficaces contre la douleur. Or, selon M. Latimer, ces médicaments aggravaient les crises d'épilepsie de sa fille et l'empêchaient de respirer.

Il n'y avait pas de meilleurs médicaments pour Tracy, dit-il. Pourtant, la Cour suprême s'est basée là-dessus pour m'emprisonner à vie, a précisé le père de la victime.

Quinze ans après avoir enlevé la vie de sa fille, même s'il en subit toujours les conséquences, Robert Latimer maintient qu'il ne regrette pas son geste.