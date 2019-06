Une résidence qui tombe en ruine

L'inspection de la vérificatrice générale révèle que la maison nécessite des travaux majeurs. Les fenêtres, les systèmes de chauffage et d'électricité ainsi que la plomberie sont notamment à refaire. La Commission de la capitale nationale, qui est responsable de l'entretien des résidences officielles, devrait aussi investir pour refaire la cuisine, qui n'est pas fonctionnelle.

Selon la vérificatrice, ces travaux sont nécessaires pour le confort des occupants, mais aussi pour l'image du Canada à l'étranger. « La résidence du premier ministre est un édifice du patrimoine. C'est quelque chose qui, dans le fond, appartient à tous les Canadiens », souligne-t-elle. « On le sait, même avec nos propres maisons, ne pas faire de travaux majeurs pendant 50 ans, la condition risque de se détériorer », ajoute la vérificatrice.

Le constat de Sheila Fraser n'est pas une surprise. « Ce sont des travaux qu'on a identifiés à la Commission de la capitale nationale depuis un certain nombre d'années. On évalue les résidences officielles et on planifie les travaux. [...] Les résidents ne sont pas en danger à ce moment-ci, mais ce sont des travaux qui sont urgents si on veut être capables que ça reste en contrôle et que l'on n'ait pas des coûts astronomiques », explique Marie Lemay, de la Commission de la capitale nationale.

Pour effectuer les travaux nécessaires, les occupants devraient quitter la maison pendant au moins un an. Stephen Harper a déjà fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de quitter sa résidence.

La maison du premier ministre, qui a été complétée au 19e siècle, n'a pas subi de travaux majeurs depuis une cinquantaine d'années. Les sept résidences officielles, dont six sont situées dans la région d'Ottawa, ont toutes été construites avant 1925. Des travaux s'imposent partout, notamment à la résidence de la gouverneure générale, mais les besoins les plus urgents sont au 24 Sussex.