De l'importance d'une protéine

Des chercheurs de l'institut national américain de recherche sur le génome humain (NHGRI) affirment avoir bloqué une infection au VIH dans une éprouvette. Ils ont désactivé une protéine humaine appelée ITK active dans les lymphocytes T, des cellules qui jouent un rôle majeur dans la réponse immunitaire.

Actuellement, la majorité des traitements contre le sida ciblent les protéines du virus responsable de l'infection, plutôt que des protéines humaines.

Toutefois, comme le VIH est capable de mutations multiples, les protéines ciblées changent rapidement et conduisent à l'émergence de virus résistants aux traitements.

Les présents travaux montrent que si l'ITK n'est pas active, le virus du sida ne peut pas efficacement utiliser les cellules lymphocytaires T pour se reproduire, ce qui ralentit, voire bloque sa propagation.

Ce nouvel éclairage représente une contribution importante dans la recherche sur l'infection par le virus du sida. Dr Eric Green, NHGRI

Pour les équipes de recherche qui travaillent à cerner le VIH/sida, le fait de découvrir une cible cellulaire humaine qui, en étant désactivée, bloque l'infection ouvre la voie à la création de nouvelles thérapies.

Les résultats complets sont publiés dans les Proceedings of the National Academy of Sciences (Annales de l'Académie nationale américaine des sciences) (PNAS).