La STM fait le saut vers la puce

Une carte de débit rechargeable remplacera les cartes magnétiques et les billets unitaires d'ici la fin de l'année 2009. En vigueur dans plusieurs métros européens, ce système éliminera les files d'attente au début de chaque mois.

La Société de transport de Montréal - ainsi que celles de Longueuil, de Laval et de Sorel-Varennes - modernise son système de perception. On élimine les cartes magnétiques et les billets unitaires de carton pour les remplacer par une carte à puce.

La nouvelle carte « Opus » ressemblera à une carte de débit rechargeable sur laquelle les usagers pourront payer leur titre de transport. Ils pourront ensuite faire passer leur carte dans les tourniquets et leur passage sera déduit de leur solde. Ce système est en vigueur dans plusieurs métros de villes européennes et américaines comme Lyon, Toulouse, Nice et Varsovie.

Des guichets automatiques seront installés dans les stations de métro afin que les usagers puissent recharger leur carte. La carte pourra également être rechargée par les changeurs, dans les billetteries, et dans plus de 700 points de vente au Québec. Ce système permettra d'éviter les longues files d'attente au début de chaque mois.

La carte à puce, qui coûtera 3,50 $ jusqu'en juin 2009 (elle coûte 7 $ aux autorités organisatrices du transport), aura une durée de vie de 2 à 7 ans. Elle cohabitera avec la traditionnelle carte mensuelle (CAM) jusqu'à la fin de l'année 2009.

La transition entre le système actuel et le nouveau sera graduelle pour permettre aux usagers de se familiariser doucement avec la carte à puce et les guichets automatiques.

La carte Opus donnera plus de flexibilité aux usagers qui pourront passer du territoire d'une société de transport à une autre sans changer de titre de transport.

En cas de perte, la nouvelle technologie permettra de rembourser les usagers qui auront enregistré leur carte Opus. Une garantie que ne peut offrir la STM pour ses titres actuels.

Liste des sociétés qui passeront à la carte Opus L'Agence métropolitaine de transport (AMT) La Société de transport de Montréal (STM) La Société de transport de Laval (STL) Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) Les Conseils intermunicipaux de transport Le Réseau de transport de la Capitale (RTC)

Un système précis

Le nouveau système de perception permettra à la STM de récupérer les sommes perdues dans les fraudes et les ratés du système actuel qui est devenu désuet. La STM évalue à 5 % de ses revenus les sommes qu'elle perd de cette façon.

De plus, la carte à puce pourra calculer la distance parcourue par les usagers en plus de fournir des statistiques précises sur l'achalandage de son réseau. Elle pourrait, éventuellement, moduler le coût du passage en fonction de la longueur du trajet de l'usager. Une perspective qui inquiète les regroupements d'usagers.

Le coût total de l'opération, dans l'ensemble des sociétés de transport, s'élèvera à 217 millions de dollars, dont 169 millions pour la STM. Cette dernière travaille à l'implantation de ce nouveau système depuis 6 ans. Le gouvernement québécois injectera 76 millions de dollars dans l'aventure pour financer l'achat des équipements qui coûteront quelque 90 millions de dollars.